"SITUACIJA ALARMANTNA" Orban poručuje: Snabdevanje Mađarske gasom zasad nije ugroženo, ali oprez
PREMIJER Mađarske Viktor Orban, koji jutros obilazi početak mađarskog dela gasovoda Turski tok u Kiškundorošmi u oblasti Segedina, izjavio je da je situacija izuzetno ozbiljna i da, za sada, snabdevanje Mađarske gasom nije ugroženo, ali da treba biti veoma oprezan.
- Situacija je izuzetno ozbiljna. Ranije smo govorili o nafti, bili smo pod blokadom. To ćemo nadoknaditi sa drugog mesta, ali gasovod je još veća 'arterija - rekao je Orban na konferenciji za novinare u Kiškundorošmi, gde je pojačana vojna zaštita mađarskog dela Turskog toka i gde pregleda infrastrukturu nakon što je juče pronađen eksploziv na srpskom delu gasovoda, prenosi "Mađar Nemzet".
Podsetio je da je gasovod već ranije bio blokiran, zbog čega je Turski tok i izgrađen.
- Trenutno smo pod ukrajinskom gasnom blokadom, ali možemo nadoknaditi gubitak sa juga. Ako se ta pupčana vrpca preseče, mađarska ekonomija će stati - izjavio je mađarski premijer.
Kako je istakao, "za sada, snabdevanje Mađarske gasom nije ugroženo, ali moramo biti veoma oprezni".
Orban je jutros u 6 sati krenuo ka granici sa Srbijom, u Kiškundorošmu u oblasti Segedina, da proveri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani.
- Uskršnji ponedeljak, 6 ujutru. Umesto polivanja, idemo ka mađarsko-srpskoj granici. Juče su pokušali da dignu u vazduh gasovod na srpskom delu. Proveravamo da li je sve u redu na mađarskoj strani. Javiću se uživo sa razvojem događaja - naveo je Orban u svojoj objavi na Fejsbuku uz video-snimak.
(Tanjug)
