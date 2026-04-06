SIJARTO PRESEKAO "Gasovod stavljamo pod zaštitu vojske"

FOTO: AP/Tanjug

Deonica gasovoda "Turski tok" na teritoriji Mađarske, od granice sa Srbijom do Slovačke, biće stavljena pod zaštitu vojske, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Na sednici Saveta odbrane premijer je naložio da se mađarska deonica gasovoda ‘Turski tok’ stavi pod zaštitu vojske, i vojnici će čuvati gasovod i njegove objekte duž cele trase, od srpsko-mađarske do mađarsko-slovačke granice - izjavio je Sijarto u video-obraćanju objavljenom na društvenim mrežama.

Ministar je saopštio da je nakon sednice Saveta odbrane Mađarske, održane posle pokušaja sabotaže gasovoda "Turski tok" na teritoriji Srbije, telefonom razgovarao sa ministrom energetike Srbije, ministrom energetike Turske i zamenikom ministra energetike Rusije.

- Dogovorili smo se da gasovod mora biti fizički zaštićen pouzdanije nego ikada ranije, budući da su napadi na njega učestali - a svaka zemlja će preuzeti "odlučne mere" kako bi to obezbedila, rekao je Sijarto.

On je napomenuo da se pokušaj diverzije na gasovodu u Srbiji uklapa u delovanje Ukrajine protiv infrastrukture "Turskog toka".

Sijarto je pokušaj napada na gasovod nazvao pretnjom suverenitetu Mađarske.

Tim rečima je Budimpešta okarakterisala i ranije odbijanje Kijeva da pusti u promet naftovod "Družba".

Srbija je nedavno donela odluku da vojska čuva gasovode kojim se prenosi ruski gas, piše RT Balkan.

Kompresorska stanica u Žabarima, izgrađena 2021. godine, a bez koje ne bi bio moguć transport ruskog gasa iz Turske prema Mađarskoj, pod posebnim je merama od prošlog meseca.

