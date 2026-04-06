ODMAZDA RUSA VRAĆA U ERU BEZ STRUJE: Brutalan napad Rusije na Černigovsku oblast - 10.000 korisnika ostalo bez električne energije
U Černigovskoj oblasti, jedan od glavnih energetskih objekata okrugu oštećen je kao rezultat napada ruskih snaga.
- Kao rezultat neprijateljskog napada, energetski objekat u Novhorod-Siverskom okrugu je oštećen. Više od 10.000 potrošača u istom okrugu ostalo je bez struje - navodi se u saopštenju.
Energetski stručnjaci navode da će započeti hitne popravke čim to bezbednosna situacija dozvoli.
Kako prenosi Ukrinform, škola u Semenivki, u Černigovskoj oblasti, oštećena je u napadu ruskih dronova.
(Ukrinform)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
NATO JE „TIGAR OD PAPIRA“ Tramp: Putin ga se uopšte ne plaši
05. 04. 2026. u 21:33
VREME JE DA POPIJE NEŠTO: Brutalan odgovor iz kremlja Kaji Kalac
05. 04. 2026. u 15:50
KREMLj IMA USLOV ZA JERMENE: Ili EU ili EAEU
05. 04. 2026. u 15:38
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
