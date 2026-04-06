ODMAZDA RUSA VRAĆA U ERU BEZ STRUJE: Brutalan napad Rusije na Černigovsku oblast - 10.000 korisnika ostalo bez električne energije

U Černigovskoj oblasti, jedan od glavnih energetskih objekata okrugu oštećen je kao rezultat napada ruskih snaga.

Foto MoD Rusije/Tanjug/AP

- Kao rezultat neprijateljskog napada, energetski objekat u Novhorod-Siverskom okrugu je oštećen. Više od 10.000 potrošača u istom okrugu ostalo je bez struje - navodi se u saopštenju.

Energetski stručnjaci navode da će započeti hitne popravke čim to bezbednosna situacija dozvoli.

Kako prenosi Ukrinform, škola u Semenivki, u Černigovskoj oblasti, oštećena je u napadu ruskih dronova.

(Ukrinform)

