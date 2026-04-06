KLJUČNI MINUT SNIMKA IZ ZATVORA NESTAO: Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ
EROL Mask, otac američkog preduzetnika Ilona Maska, izjavio je da veruje da je američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin još uvek živ.
- On je definitivno živ. Epstin nije mrtav. Nema sumnje u to... Mislim, nema šanse da je mrtav, čak ni približno - rekao je Erol Mask.
On je doveo u pitanje zvaničnu verziju Epstajnove smrti, ukazujući na okolnosti pronalaska njegovog tela.
Prema Maskovim rečima, bezbednosne kamere su bile isključene, a zatvorski čuvari su spavali u vreme incidenta.
Prema podacima Ministarstva pravde SAD, nedostaje 62 sekunde snimka sa nadzorne kamere u zatvoru u kojem je Epstajn bio pritvoren - od 23:58:58 do 00:00 časova, što se pripisuje svakodnevnom automatskom resetovanju starog sistema za snimanje videa.
Epstajn je 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije i zaveru za učešće u takvim aktivnostima, a preminuo je je krajem jula te godine.
Nakon istrage, američke vlasti su zaključile da je izvršio samoubistvo.
(Sputnjik)
Preporučujemo
JEDNOGLASNA ODLUKA POROTE: Mask kriv - obmanuo je investitore
21. 03. 2026. u 11:35
RASTE PRITISAK KONKURENCIJE: Evo kome će Tesla da prodaje struju
12. 03. 2026. u 19:47
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
