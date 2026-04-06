KLJUČNI MINUT SNIMKA IZ ZATVORA NESTAO: Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

EROL Mask, otac američkog preduzetnika Ilona Maska, izjavio je da veruje da je američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin još uvek živ.

- On je definitivno živ. Epstin nije mrtav. Nema sumnje u to... Mislim, nema šanse da je mrtav, čak ni približno - rekao je Erol Mask.

On je doveo u pitanje zvaničnu verziju Epstajnove smrti, ukazujući na okolnosti pronalaska njegovog tela.

Prema Maskovim rečima, bezbednosne kamere su bile isključene, a zatvorski čuvari su spavali u vreme incidenta.

Prema podacima Ministarstva pravde SAD, nedostaje 62 sekunde snimka sa nadzorne kamere u zatvoru u kojem je Epstajn bio pritvoren - od 23:58:58 do 00:00 časova, što se pripisuje svakodnevnom automatskom resetovanju starog sistema za snimanje videa.

Epstajn je 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije i zaveru za učešće u takvim aktivnostima, a preminuo je je krajem jula te godine.

Nakon istrage, američke vlasti su zaključile da je izvršio samoubistvo.

