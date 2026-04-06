"OČEKUJEM DOGOVOR U NAREDNIM DANIMA, NE I NEDELJAMA" Tramp opet preti: Ako se desi, desiće se - ako ne, dići ćemo ceo Iran u vazduh

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da očekuje da Sjedinjene Američke Države postignu dogovor sa Iranom u narednim danima, ali ne i nedeljama.

Foto: Profimedia

- Ako se desi, desiće se. Ako ne, dići ćemo celu zemlju u vazduh. Kao što sam rekao, biće to 'dan mostova' i 'dan elektrana' u Iranu - rekao je Tramp, prenosi australijska televizija ABC njuz.

Prema njegovim rečima, "malo toga neće biti u igri" ako se dogovor ne postigne, a na pitanje da li to uključuje bombardovanje civilne infrastrukture u Iranu, on je rekao da na to ne želi da odgovori.

Upitan da li će produžiti rok do kada Iran treba da odgovori na mirovne uslove, Tramp je rekao da Teheran ima dovoljno vremena.

- Ako ne budu hteli dogovor, zemlja će im nestati - rekao je američki predsednik.

Tramp je prethodno rekao da postoji mogućnost postizanja dogovora sa Iranom do utorka, ali je upozorio da će Sjedinjene Američke Države, ukoliko do toga ne dođe, preduzeti snažnu akciju.

- Mi smo u veoma dubokim pregovorima sa Iranom. Pregovori napreduju dobro, ali nikada ne stignemo do kraja. Postoji dobra šansa za dogovor. Ako ne, uništićemo sve - rekao je Tramp u intervjuu za izraelski Kanal 12.

Tramp je precizirao da pregovore vode specijalni izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner.

On je dodao da su bili blizu dogovora, ali je optužio Iran za pokušaj odlaganja pregovora.

- Pre nekoliko dana su pristali da se sastanu, ali su tražili odlaganje od pet dana. Pitao sam: 'Zašto pet dana?' Oni samo odugovlače. Tada sam odlučio da napadnem most - rekao je Tramp.

Tramp je, takođe, govorio o pritiscima unutar Irana, tvrdeći da iranski građani žele da Sjedinjene Američke Država napadnu infrastrukturu režima, jer žive u strahu i brinu da bi Amerika mogla da napusti rat.

- Ali, mi ne nameravamo da odustanemo - naglasio je Tramp za Kanal 12.

Predsednik SAD je otkrio i detalje o akciji spasavanja američkog pilota, koji je povređen kada je projektil pogodio njegov avion F-15.

- Spasili smo ga brzo i usred dana, što obično ne radimo. Bolji smo noću. Bilo je mnogo pucnjave tokom operacije - rekao je Tramp.

Tramp je otkrio da je na početku operacije postojala sumnja da je pilot možda pao u ruke neprijatelja, jer je putem radio veze poslao kratku, čudnu poruku - Bog je dobar.

- U početku smo pomislili da su ga Iranci uhvatili i da je to prevara - rekao je on, ali su kasnije potvrdili da je poruka bila autentična.

O saradnji sa Izraelom, Tramp je rekao da je Izral pomogao SAD u pomenutoj operaciji, ali da je većina akcije bila američka.

- Izraelci su dobri partneri, hrabri ljudi. Mi sarađujemo kao stariji i mlađi brat - zaključio je Tramp.

On je sinoć izjavio i da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

Tramp je u razgovoru za Aksios naveo da je član posade preživeo više od 24 sata u planinama uprkos povredama, pre nego što je spasen u subotu u operaciji u kojoj je učestvovalo oko 200 pripadnika specijalnih jedinica.

Prema njegovim rečima, iranska vojska oborila je avion F-15 raketom ispaljenom sa ramena, dodajući da su "imali sreće".

Oficir se, kako je naveo, skrivao u pukotini u planini, a američka vojska uspela je da ga locira uz pomoć tehnologije i prikupljenih podataka o njegovoj poziciji.

Tramp je rekao da je član posade nakon katapultiranja iz aviona poslao kratku poruku: "Slava Bogu", dok je američki bezbednosni zvaničniknaveo da je tačnija formulacija bila "Bog je dobar“.

Američki ministar odbrane Pit Hegset takođe je upotrebio frazu "Bog je dobar" u objavi na društvenoj mreži Iks.

Tramp je ocenio da je izjava zvučala kao nešto što bi rekao musliman, ali je dodao da su osobe koje poznaju oficira potvrdile da je reč o veoma religioznoj osobi.

Zvaničnik američkog Ministarstva odbrane potvrdio je da u početku nije bilo jasno da li je oficir zarobljen, ali da je kasnije utvrđeno da je živ i na slobodi.

Predsednik SAD naveo je i da je pilot istog aviona spasen ranije, tokom dana i pod jakom vatrom iranskih snaga.

Prema navodima američkog zvaničnika, prva operacija izvedena je brzo i tokom dana, dok je druga sprovedena noću, nakon uspostavljanja privremene baze unutar Irana.

Dva člana posade bila su udaljena nekoliko kilometara jedan od drugog, dok su, prema istom izvoru, stotine pripadnika iranske Revolucionarne garde bile raspoređene na terenu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

