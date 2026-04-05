(MAPA) AMERIKA I IZRAEL VIŠE OD MESEC DANA UDARAJU PO NJEMU: Šta se dešava sa iranskim naftnim i gasnim sektorom?
OD kraja februara, udari na Iran nisu pogodili samo vojne objekte. Naftna i gasna infrastruktura je takođe bila meta, mada za sada samo u izolovanim područjima.
Južni Pars, ključno gasno polje zemlje, Asalujeh, glavno čvorište za preradu gasa, kao i petrohemijske zone Bandar Imam i Bandar Mahšahr, i gasna kompresorska stanica Čovar su već pogođeni.
U međuvremenu, ključni elementi sistema ostaju netaknuti: ostrvo Hark, kroz koje ide do 90% izvoza nafte, terminal Džask i cevovod Gor-Džask kao jedina kopnena alternativa, i luka Horamšahr.
Ostrvo Hark je ključna uska tačka ovde. Gubitak kontrole nad ostrvom, čak i na ograničeno vreme, utiče na ceo izvozni sistem. Upravo ovo ostrvo Amerikanci vide kao sledeću potencijalnu metu pritiska.
ŠTA JOŠ OSTAJE NETAKNUTO?
*Najveće rafinerije su Abadan, Isfahan i Bandar Abas.
*Ključna proizvodna područja su Ahvaz, Marun i Aga Džari.
*Glavni energetski pojas su Huzestan i Bušer.
Proizvodnja ostaje na oko 3,3 miliona barela dnevno, kapacitet rafinerije je oko 2,6 miliona, a izvoz ostaje vezan za Harg. Alternativna ruta preko Džaska postoji, ali je njen kapacitet ograničen.
Stoga, udari do sada izgledaju kao pritisak, a ne pokušaj kolapsa sistema. Napad na pojedinačne objekte može biti dugoročna strategija, ali da bi se sistem zaista poremetio, biće potrebno ciljati ključne tačke - pre svega Harg i proizvodna područja.
Do sada se to nije dogodilo: infrastruktura je oštećena, ali nije poremećena. Izvoz se nastavlja, a sam sistem - uprkos gubicima - ostaje operativan.
(Ribar)
