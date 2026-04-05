IRGC RAKETIO BROD: Napad na teretnjak povezan sa Izraelom u blizini obale UAE

Predrag Stojković

05. 04. 2026. u 20:11

IRANSKA Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je izvela napad na brod povezan sa Izraelom u kanalu koji vodi ka luci Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

ИРГЦ РАКЕТИО БРОД: Напад на теретњак повезан са Израелом у близини обале УАЕ

Foto printskrin /telegram RVvoenkor

IRGC je navela da je napad izvršen pomoću rakete tipa "kadir", koja je precizno pogodila brod "King Dao Star", javlja Tasnim.

IRGC tvrdi i da je brod trenutno u plamenu.

Prema saopštenju, napad se dogodio u blizini jedne od ključnih luka Ujedinjenih Arapskih Emirata

(Tanjug)

