IRGC RAKETIO BROD: Napad na teretnjak povezan sa Izraelom u blizini obale UAE
IRANSKA Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je izvela napad na brod povezan sa Izraelom u kanalu koji vodi ka luci Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
IRGC je navela da je napad izvršen pomoću rakete tipa "kadir", koja je precizno pogodila brod "King Dao Star", javlja Tasnim.
IRGC tvrdi i da je brod trenutno u plamenu.
Prema saopštenju, napad se dogodio u blizini jedne od ključnih luka Ujedinjenih Arapskih Emirata
(Tanjug)
Preporučujemo
IRANSKI MEDIJI TVRDE: Poginulo više američkih vojnika u akciji spasavanja u Iranu
05. 04. 2026. u 18:33
DVA DANA POTRAGE ZA POSADOM F-15: Sve o akcijama spasavanja
05. 04. 2026. u 19:00
KAKO JE TEHERAN IZGRADIO PVO ZAMKU: Zašto je F-15 upao u iransku “paukovu mrežu” (VIDEO)
05. 04. 2026. u 07:00
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
