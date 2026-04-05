Svet

TRČANJE POMAŽE NEPRIJATELJU! Stotine britanskih vojnika otkrilo svoje lokacije u tajnim bazama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 04. 2026. u 20:22

STOTINE britanskih vojnika javno su otkrile svoje lokacije u tajnim bazama – sve zahvaljujući fitnes aplikaciji Strava.

ТРЧАЊЕ ПОМАЖЕ НЕПРИЈАТЕЉУ! Стотине британских војника открило своје локације у тајним базама

Foto U.S. Marine Corps photo by Cpl. Samuel Guerra/Released


Od januara 2026. godine, 519 oficira, izvođača radova i njihovih porodica objavilo je svoje staze za trčanje unutar ograničenih područja, uključujući štab mornarice u Nortvudu, obaveštajnu jedinicu u Severnom Jorkširu i Faslejn, jedinu bazu nuklearnih podmornica.

Jedna staza u Faslejnu prošla je kroz ograničeno područje i otkrila podmornicu kojoj je oficir bio dodeljen. Drugi korisnik je objavio fotografiju američkog razarača koji ulazi u luku. Novinari su koristili Stravu da pronađu porodice 110 podmorničara koji vežbaju kod kuće.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije slegnulo je ramenima i reklo da je počelo da preispituje uputstva, ali da su podaci i dalje javno dostupni.

Uprkos nedavnom incidentu sa francuskim nosačem aviona, vojno osoblje i dalje ignoriše pretnju koju predstavlja aplikacija koja mami korisnike popustima i vojnim klubovima. Prava blagodet za obaveštajne službe.

(Ribar)

