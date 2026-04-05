TRČANJE POMAŽE NEPRIJATELJU! Stotine britanskih vojnika otkrilo svoje lokacije u tajnim bazama
STOTINE britanskih vojnika javno su otkrile svoje lokacije u tajnim bazama – sve zahvaljujući fitnes aplikaciji Strava.
Jedna staza u Faslejnu prošla je kroz ograničeno područje i otkrila podmornicu kojoj je oficir bio dodeljen. Drugi korisnik je objavio fotografiju američkog razarača koji ulazi u luku. Novinari su koristili Stravu da pronađu porodice 110 podmorničara koji vežbaju kod kuće.
Ministarstvo odbrane Velike Britanije slegnulo je ramenima i reklo da je počelo da preispituje uputstva, ali da su podaci i dalje javno dostupni.
Uprkos nedavnom incidentu sa francuskim nosačem aviona, vojno osoblje i dalje ignoriše pretnju koju predstavlja aplikacija koja mami korisnike popustima i vojnim klubovima. Prava blagodet za obaveštajne službe.
(Ribar)
