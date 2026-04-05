PROFESOR MIRŠAJMER: Američki i izraelski rat protiv Irana će koristiti nekim zemljama BRIKS-a
Rat između Sjedinjenih Država i Izraela oko Irana koristiće nekim članicama BRIKS-a.
Profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer je o tome govorio za RT.
- Istovremeno, verujem da će ovaj rat biti veoma štetan za mnoge zemlje BRIKS-a, uključujući Indiju i moguće Indoneziju. Ali, na kraju krajeva, sve će ovo podstaći ove zemlje da preispitaju svoje odnose sa Sjedinjenim Državama i izbegnu preveliko zbližavanje - rekao je on.
U budućnosti, ove zemlje mogu čak očekivati kritike Vašingtona, jer razumeju da nerazumne akcije SAD dovode do ozbiljnih posledica, naglasio je on.
