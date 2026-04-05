KALIBAF TRAMPU: Vaši nepromišljeni potezi uvlače SAD u pravi pakao za svaku porodicu
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamad Baker Kalibaf Vaši uputio je danas poruku američkom predsedniku Donaldu Trampu da njegovi nepromišljeni potezi uvlače Sjedinjene Američke Države u pravi pakao za svaku porodicu.
-Ceo naš region će goreti jer insistirate da sledite Netanjahuove (izraelski premijer Benjamin) naloge. Nemojte se zavaravati: ratnim zločinima nećete ništa da postignete, napsiao je Kalibaf na platformi X.
On je istakao da je jedino pravo rešenje poštovanje prava iranskog naroda i okončanje "ove opasne igre".
Tramp je upozorio u subotu da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.
-Sećate li se kada sam Iranu dao rok od 10 dana da postigne dogovor ili da otvori Ormuski moreuz, upitao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
-Vreme ističe - 48 sati pre nego što sav pakao zavlada nad njima. Slava Bogu, napisao je Tramp.
Ranije danas Tramp je izjavio da veruje da može da postigne dogovor sa Iranom do sutra, a da u slučaju da dogovora ne bude, razmatra mogućnost da "preuzme" iransku naftu.
(Tanjug)
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše

PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
