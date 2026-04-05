KALIBAF TRAMPU: Vaši nepromišljeni potezi uvlače SAD u pravi pakao za svaku porodicu

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamad Baker Kalibaf Vaši uputio je danas poruku američkom predsedniku Donaldu Trampu da njegovi nepromišljeni potezi uvlače Sjedinjene Američke Države u pravi pakao za svaku porodicu.

-Ceo naš region će goreti jer insistirate da sledite Netanjahuove (izraelski premijer Benjamin) naloge. Nemojte se zavaravati: ratnim zločinima nećete ništa da postignete, napsiao je Kalibaf na platformi X.

On je istakao da je jedino pravo rešenje poštovanje prava iranskog naroda i okončanje "ove opasne igre".

Tramp je upozorio u subotu da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.

-Sećate li se kada sam Iranu dao rok od 10 dana da postigne dogovor ili da otvori Ormuski moreuz, upitao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

-Vreme ističe - 48 sati pre nego što sav pakao zavlada nad njima. Slava Bogu, napisao je Tramp.

Ranije danas Tramp je izjavio da veruje da može da postigne dogovor sa Iranom do sutra, a da u slučaju da dogovora ne bude, razmatra mogućnost da "preuzme" iransku naftu.

(Tanjug)

