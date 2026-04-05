"POSLALI SMO IM MNOGO ORUŽJA" Tramp šokirao priznanjem: Amerika naoružavala demonstrante u Iranu kako bi izbio narodni ustanak

Predrag Stojković

05. 04. 2026. u 19:25

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države poslale oružje namenjeno iranskim demonstrantima preko kurdskih snaga, očigledno potvrđujući izveštaje CNN-a prošlog meseca. Tramp je to rekao u intervjuu dopisniku Foks njuza Treju Jingstu jutros.

Foto: Veštačka inteligencija

 

"POSLALI SMO IM MNOGO ORUŽJA"

- Predsednik Tramp mi je rekao da su Sjedinjene Države poslale oružje iranskim demonstrantima. Rekao mi je: Poslali smo im mnogo oružja. Poslali smo ih preko Kurda - prepričao je Jingst detalje telefonskog razgovora.

Novinar je dodao da predsednik Tramp veruje da su Kurdi to oružje zadržali za sebe.

Naime, CNN je prošlog meseca izvestio da SAD naoružavaju kurdske grupe sa ciljem da podstaknu narodni ustanak u Iranu. Plan je bio da se naoružane kurdske snage sukobe sa iranskim snagama, što bi iranskim civilima olakšalo izlazak na ulice i proteste.

Nakon tih članaka, ministar odbrane Pit Hegset rekao je novinarima da američki ciljevi nisu zasnovani na naoružavanju određenih grupa.

- Nijedan od naših ciljeva ne počiva na podržavanju naoružavanja bilo koje određene snage. Svesni smo šta drugi entiteti mogu da rade, ali naši ciljevi nisu usmereni na to - rekao je tada Hegset.

(Blic/Indeks)

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

