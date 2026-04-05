Svet

IZRAEL LIKVIDIRAO MOĆNOG VISOKOG KOMANDANTA REVOLUCIONARNE GARDE IRANA: Kontrolisao Hamas, Hezbolah i Hute

М.А.С.

05. 04. 2026. u 16:32 >> 16:34

VISOKI komandant Revolucionarne garde Irana (IRGC) zadužen za trgovinu naftom ubijen je u petak u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran, saopštila je danas izraelska vojska (IDF).

ИЗРАЕЛ ЛИКВИДИРАО МОЋНОГ ВИСОКОГ КОМАНДАНТА РЕВОЛУЦИОНАРНЕ ГАРДЕ ИРАНА: Контролисао Хамас, Хезболах и Хуте

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

IDF navodi da centar za naftu IRGC "zaobilaženjem sankcija, omogućava kontinuiranu aktivnost i vojno jačanje IRGC-a kroz profit od prodaje nafte", prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju izraelske vojske se kaže da je likvidirani komandant u centru za naftu IRGC upravljao komercijalnim aktivnostima procenjenim na više milijardi dolara i unapređivao razvoj vojnih kapaciteta IRGC i njegovih ispostava širom Bliskog istoka, uključujući jemenske Hute, libanski Hezbolah i palestinski Hamas.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

