IZRAEL LIKVIDIRAO MOĆNOG VISOKOG KOMANDANTA REVOLUCIONARNE GARDE IRANA: Kontrolisao Hamas, Hezbolah i Hute
VISOKI komandant Revolucionarne garde Irana (IRGC) zadužen za trgovinu naftom ubijen je u petak u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran, saopštila je danas izraelska vojska (IDF).
IDF navodi da centar za naftu IRGC "zaobilaženjem sankcija, omogućava kontinuiranu aktivnost i vojno jačanje IRGC-a kroz profit od prodaje nafte", prenosi Tajms of Izrael.
U saopštenju izraelske vojske se kaže da je likvidirani komandant u centru za naftu IRGC upravljao komercijalnim aktivnostima procenjenim na više milijardi dolara i unapređivao razvoj vojnih kapaciteta IRGC i njegovih ispostava širom Bliskog istoka, uključujući jemenske Hute, libanski Hezbolah i palestinski Hamas.
(Tanjug)
Preporučujemo
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Američki obaveštajac o ubistvu dece: „Mi smo teroristi”; Livit: Još nedelju dana rata? (FOTO/VIDEO
30. 03. 2026. u 07:34 >> 22:39
IRAN OBORIO VIŠE OD 100 DRONOVA; Tramp: Dva puta smo ih nokautirali; Iran napada Kaliforniju? Mine u Ormuzu (FOTO/VIDEO)
11. 03. 2026. u 07:17 >> 21:47
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
