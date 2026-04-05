RUSKA vojska oborila je za 24 časa skoro 300 ukrajinskih dronova u zoni Specijalne vojne operacije, navodi se u današnjem izveštaju sa fronta Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 200 ukrajinskih vojnika, 17 automobila, tri stanice za radio-elektronsku borbu, skladište municije i šest skladišta materijalnih sredstava i goriva.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 180 ukrajinskih vojnika, pešadijsko borbeno vozilo, tri oklopna borbena vozila, 17 automobila, dva artiljerijska oruđa NATO proizvodnje, stanicu za radio-elektronsku borbu i tri skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 150 neprijateljskih vojnika, oklopni transporter M113 američke proizvodnje, dva borbena oklopna vozila "kazak", 19 automobila, pet partiljerijskih oruđa, tri stanice za radio-elektronsku borbu, kontrbaterijsku radarsku stanicu "RADA" izraelske proizvodnje i dva skladišta municije i materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 355 ukrajinskih vojnika, jedan tenk, pešadijsko borbeno vozilo, šest borbenih oklopnih vozila, tri artiljerijska oruđa, uključujući samohodni artiljerijski sistem "cezar" kalibra 155 mm francuske proizvodnje, šest vozila i dva skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Istok" izbacile su iz stroja 285 ukrajinskih vojnika, dva tenka, četiri borbena oklopna vozila, 10 automobila, tri artiljerijska oruđa, uključujući samohodni artiljerijski sistem "paladin" kalibra 155 mm američke proizvodnje i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 45 ukrajinskih vojnika, 16 automobila, stanicu za radio-elektronsku borbu, dva skladišta municije i skladište goriva.

Sistemima PVO ruske snage oborile su pet navođenih avio bombi i 293 dronova.

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne trupe i artiljerija grupacija ruskih snaga izvele su uspešan napad na infrastrukturu vojnog aerodroma, pogone za montažu bespilotnih letelica, objekte energetskog kompleksa koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i privremene lokacije ukrajinske vojske i stranih plaćenika u 148 okruga.

(rt.rs)

