IRAN UČVRŠĆUJE KONTROLU NAD DOMAĆOM MREŽOM: Ovakva situacija nije bila ni u jednoj zemlji do sada
VEĆINA korisnika interneta u Iranu je odsečena od spoljnog sveta više od 864 sata.
Grupa za praćenje interneta NetBloks objavila je danas da je isključenje interneta u Iranu najduže nacionalno isključenje interneta ikada zabeleženo u bilo kojoj zemlji, koje je premašilo sve slične incidente, nakon što je ušlo u 37. uzastopni dan.
Većina korisnika interneta u Iranu je odsečena od spoljnog sveta više od 864 sata, navela je grupa za praćenje interneta NetBloks na platformi X. Sa spoljnim svetom je povezano samo jedan odsto ljudi od uobičajenog nivoa.
Kako navodi BBC, neki zvaničnici, korisnici naklonjeni vlastima i novinari i dalje imaju neometan pristup internetu, dok drugi plaćaju velike sume da bi se povezali.
Nekolicina ljudi uspela je da se poveže koristeći satelitski internet poput Starlinka i drugih metoda, ali to je veoma skupo.
U Iranu, korišćenje ili posedovanje Starlinka može da dovede do kazne zatvora do dve godine, a vlasti pokušavaju da ga suzbiju.
(Tanjug)
