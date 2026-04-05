"OTVORITE J**ENI MOREUZ, ILI ĆETE ŽIVETI U PAKLU" Tramp žestoko preti Iranu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je da su američke snage spasile člana posade borbenog aviona F-15 koji je teško povređen nakon što se srušio iznad Irana.
Tramp je na društvenoj mreži Truth Social rekao da je pilot pronađen „duboko u planinama Irana“ i da su iranske snage u blizini.
„Iranska vojska ga je intenzivno tražila, u velikom broju, i bila je blizu“, rekao je.
Dodao je da je čovek bio visokorangirani oficir i da je operacija spasavanja bila izuzetno rizična.
„Takve operacije se retko sprovode zbog opasnosti po ljude i opremu“, rekao je.
„Neverovatna hrabrost“
Tramp je posebno pohvalio američku vojsku za operaciju. „To je neverovatna demonstracija hrabrosti i sposobnosti svih učesnika“, napisao je. Prema dostupnim informacijama, ovo je jedna od najrizičnijih operacija spasavanja u tekućem ratu, u kojoj su američke snage delovale duboko unutar iranske teritorije.
Ponovo pretio Iranu
Ubrzo nakon toga, objavio je novu poruku u kojoj je ponovo pretio Iranu.
„Utorak će biti Dan elektrana i Dan mosta, sve u jednom, u Iranu.
Neće biti ništa slično. Otvorite je*eni moreuz, ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu - samo gledajte“, napisao je Tramp, dodajući „Slava Alahu“.
Tramp je ranije pretio napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Ormuski moreuz.
(Indexhr)
Preporučujemo
ZELENSKI UPOREDIO ORMUZ SA CRNIM MOREM: Otkrio da li je traženo od Ukrajine da direktno pomogne u deblokadi
05. 04. 2026. u 13:08 >> 13:20
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)