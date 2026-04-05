"OTVORITE J**ENI MOREUZ, ILI ĆETE ŽIVETI U PAKLU" Tramp žestoko preti Iranu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je da su američke snage spasile člana posade borbenog aviona F-15 koji je teško povređen nakon što se srušio iznad Irana.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social rekao da je pilot pronađen „duboko u planinama Irana“ i da su iranske snage u blizini.

„Iranska vojska ga je intenzivno tražila, u velikom broju, i bila je blizu“, rekao je.

Dodao je da je čovek bio visokorangirani oficir i da je operacija spasavanja bila izuzetno rizična.

„Takve operacije se retko sprovode zbog opasnosti po ljude i opremu“, rekao je.

„Neverovatna hrabrost“

Tramp je posebno pohvalio američku vojsku za operaciju. „To je neverovatna demonstracija hrabrosti i sposobnosti svih učesnika“, napisao je. Prema dostupnim informacijama, ovo je jedna od najrizičnijih operacija spasavanja u tekućem ratu, u kojoj su američke snage delovale duboko unutar iranske teritorije.

Ponovo pretio Iranu

Ubrzo nakon toga, objavio je novu poruku u kojoj je ponovo pretio Iranu.

„Utorak će biti Dan elektrana i Dan mosta, sve u jednom, u Iranu.

Neće biti ništa slično. Otvorite je*eni moreuz, ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu - samo gledajte“, napisao je Tramp, dodajući „Slava Alahu“.

Tramp je ranije pretio napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Ormuski moreuz.

