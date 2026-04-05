IRAČKI TANKER SA NAFTOM PROLAZI KROZ MOREUZ: Utovario oko 1 milion barela Basrahske teške nafte
Tanker sa iračkom sirovom naftom primećen je kako prolazi kroz moreuz Ormuz blizu iranske obale.
Ovo se dešava samo dan nakon nakon što je Iran saopštio da je Irak izuzet od bilo kakvih ograničenja prolaza kroz ovaj važni morski put, pokazuju podaci LSEG i Kpler.
Kako prenose mediji, podaci Marine Traffic radara pokazuju da je tanker Ocean Thunder bio u Omanskom zalivu pre nešto više od sat vremena.
Tanker Ocean Thunder je 2. marta utovario oko 1 milion barela Basrahske teške nafte, a očekuje se da će teret istovariti u Pengerangu, Malajziji, sredinom aprila.
(Kpler)
