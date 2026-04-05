Svet

IRAČKI TANKER SA NAFTOM PROLAZI KROZ MOREUZ: Utovario oko 1 milion barela Basrahske teške nafte

В.Н.

05. 04. 2026. u 14:22

Tanker sa iračkom sirovom naftom primećen je kako prolazi kroz moreuz Ormuz blizu iranske obale.

AP Photo/Altaf Qadri

Ovo se dešava samo dan nakon nakon što je Iran saopštio da je Irak izuzet od bilo kakvih ograničenja prolaza kroz ovaj važni morski put, pokazuju podaci LSEG i Kpler.

Kako prenose mediji, podaci Marine Traffic radara pokazuju da je tanker Ocean Thunder bio u Omanskom zalivu pre nešto više od sat vremena.

Tanker Ocean Thunder je 2. marta utovario oko 1 milion barela Basrahske teške nafte, a očekuje se da će teret istovariti u Pengerangu, Malajziji, sredinom aprila.

(Kpler)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
Svet

0 1

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal