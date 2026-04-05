IRAČKI TANKER SA NAFTOM PROLAZI KROZ MOREUZ: Utovario oko 1 milion barela Basrahske teške nafte

Tanker sa iračkom sirovom naftom primećen je kako prolazi kroz moreuz Ormuz blizu iranske obale.

AP Photo/Altaf Qadri

Ovo se dešava samo dan nakon nakon što je Iran saopštio da je Irak izuzet od bilo kakvih ograničenja prolaza kroz ovaj važni morski put, pokazuju podaci LSEG i Kpler.

Kako prenose mediji, podaci Marine Traffic radara pokazuju da je tanker Ocean Thunder bio u Omanskom zalivu pre nešto više od sat vremena.

Tanker Ocean Thunder je 2. marta utovario oko 1 milion barela Basrahske teške nafte, a očekuje se da će teret istovariti u Pengerangu, Malajziji, sredinom aprila.

(Kpler)