UKRAJINSKA KAPITULACIJA POSLE USKRSA? Tramp šalje Vitkofa i Kušnera kod Zelenskog

05. 04. 2026. u 14:17

TIM američkih zvaničnika, predvođen izaslanicima predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, mogao bi ovog meseca da otputuje u Kijev. u pokušaju da ponovo pokrene pregovore o mirovnom sporazumu, prema rečima šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Cilj takvog dolaska bio bi pokušaj da se ponovo pokrenu pregovori o mirovnom sporazumu, prema rečima šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

- Kušner, Vitkof i senator Lindzi Grejem — to su oni koji se očekuje da dođu. Ko će još biti tamo — videćemo - rekao je Kiril Budanov za Blumberg u subotu.

Poseta bi mogla da se održi ubrzo nakon pravoslavnog Uskrsa, dodao je Budanov.

Tramp ne odustaje od pritiska

Tramp je vršio pritisak na Zelenskog da pristane na sporazum o okončanju rata, koji bi mogao da uključi ustupanje delova svoje teritorije od strane Kijeva, rekao je ukrajinski predsednik Rojtersu prošlog meseca.

Zelenski je u intervjuu od 25. marta rekao da je Vašington vezao svoju ponudu bezbednosnih garancija za mirovni sporazum za Ukrajinu za to da Kijev odustane od celog svog istočnog regiona Donbasa Rusiji.

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

