UKRAJINSKA KAPITULACIJA POSLE USKRSA? Tramp šalje Vitkofa i Kušnera kod Zelenskog
TIM američkih zvaničnika, predvođen izaslanicima predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, mogao bi ovog meseca da otputuje u Kijev. u pokušaju da ponovo pokrene pregovore o mirovnom sporazumu, prema rečima šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.
Cilj takvog dolaska bio bi pokušaj da se ponovo pokrenu pregovori o mirovnom sporazumu, prema rečima šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.
- Kušner, Vitkof i senator Lindzi Grejem — to su oni koji se očekuje da dođu. Ko će još biti tamo — videćemo - rekao je Kiril Budanov za Blumberg u subotu.
Poseta bi mogla da se održi ubrzo nakon pravoslavnog Uskrsa, dodao je Budanov.
Tramp ne odustaje od pritiska
Tramp je vršio pritisak na Zelenskog da pristane na sporazum o okončanju rata, koji bi mogao da uključi ustupanje delova svoje teritorije od strane Kijeva, rekao je ukrajinski predsednik Rojtersu prošlog meseca.
Zelenski je u intervjuu od 25. marta rekao da je Vašington vezao svoju ponudu bezbednosnih garancija za mirovni sporazum za Ukrajinu za to da Kijev odustane od celog svog istočnog regiona Donbasa Rusiji.
(Politiko)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
ZELENSKI UPOREDIO ORMUZ SA CRNIM MOREM: Otkrio da li je traženo od Ukrajine da direktno pomogne u deblokadi
05. 04. 2026. u 13:08 >> 13:20
ZELENSKI IZNEO BROJKU KOLIKO JE RUSA UBIJENO U MARTU: "Najveći gubici u ratu do sada"
03. 04. 2026. u 18:49
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
