VITKOF ŽELI SVOG ČOVEKA ZA AMBASADORA U RUSIJI: Isplivala istina zašto SAD još nemaju svog predstavnika u Moskvi

М.А.С.

05. 04. 2026. u 13:37

SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof utiče na proces izbora američkog ambasadora u Rusiji, objavio je britanski list Dejli Mejl, pozivajući se na izvore.

ВИТКОФ ЖЕЛИ СВОГ ЧОВЕКА ЗА АМБАСАДОРА У РУСИЈИ: Испливала истина зашто САД још немају свог представника у Москви

Mesto američkog ambasadora u Moskvi upražnjeno je od juna 2025. godine, nakon što je Lin Trejsi završila svoj mandat.

Prema navodima Dejli Mejla, potraga za odgovarajućim kandidatom se odužila jer potencijalni šef diplomatske misije mora da deli stavove sa Vitkofom.

 - Ovo je obrazac, naročito u Trampovoj administraciji — specijalni izaslanici potiskuju ambasadore - rekao je diplomatski izvor upoznat sa regionom.

 - Šokantno je da smo već u aprilu, a nemamo ambasadora u jednoj od najvažnijih zemalja na svetu - dodao je izvor, prenosi TASS.

Jedan bivši ambasador rekao je za list da Vitkofu odgovara situacija u kojoj se dijalog sa ruskim vlastima vodi preko njega.

 - U Moskvi niko ne radi ništa bez njegovog odobrenja — pa zašto bi mu trebao sagovornik koji bi se umešao? - rekao je izvor za novine.

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

