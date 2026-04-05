VITKOF ŽELI SVOG ČOVEKA ZA AMBASADORA U RUSIJI: Isplivala istina zašto SAD još nemaju svog predstavnika u Moskvi
SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof utiče na proces izbora američkog ambasadora u Rusiji, objavio je britanski list Dejli Mejl, pozivajući se na izvore.
Mesto američkog ambasadora u Moskvi upražnjeno je od juna 2025. godine, nakon što je Lin Trejsi završila svoj mandat.
Prema navodima Dejli Mejla, potraga za odgovarajućim kandidatom se odužila jer potencijalni šef diplomatske misije mora da deli stavove sa Vitkofom.
- Ovo je obrazac, naročito u Trampovoj administraciji — specijalni izaslanici potiskuju ambasadore - rekao je diplomatski izvor upoznat sa regionom.
- Šokantno je da smo već u aprilu, a nemamo ambasadora u jednoj od najvažnijih zemalja na svetu - dodao je izvor, prenosi TASS.
Jedan bivši ambasador rekao je za list da Vitkofu odgovara situacija u kojoj se dijalog sa ruskim vlastima vodi preko njega.
- U Moskvi niko ne radi ništa bez njegovog odobrenja — pa zašto bi mu trebao sagovornik koji bi se umešao? - rekao je izvor za novine.
(Tasnim)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Preporučujemo
"DOBIO SAM PORUKE OD VITKOFA": Arakči otkrio istinu
04. 04. 2026. u 13:59
"IRAN OČAJNIČKI ŽELI MIR": Tramp otkrio ko je pregovarao sa Teheranom noćas
23. 03. 2026. u 15:36
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)