PRVA USKRŠNJA MISA LAVA 14. I BLAGOSLOV GRADU I SVETU: „Danas nam je potrebna nada, neka bude mir u svetu“
„NE dozvolimo da nas parališu ratovi i nepravda“, „Smrt uvek vreba ali nije sudbina života“, poruke su pape Lava 14. koji se molio na katolički Uskrs za narode razorene ratom, za one koji pate od siromaštva. Dve molitve koje su vernici čitali tokom uskršnje mise kojom je predsedavo papa Lav na Trgu svetog Petra na Uskrs.
Ko god ima moć da započne ratove neka izabere mir, poručio je papa, ne mir koji se traži silom, već dijalogom, to je bio apel pape Lava vođama sveta i u svom blagoslovu Urbi et Orbi podvukao snažnom porukom „toliko je zla u svetu da ponekad izgleda kao da Bog ne postoji, vidimo nepravdu, zlobu, okrutnost, koje nikada ne nestaju. Ali je sigruno da usred tame uvek počinje da cveta nešto novo, što treba da donosi plodove“.
Na Trgu preko 50.000 vernika i turista, papa je izgovorio snažnu poruku „Gospod je živ i ostaje sa nama. Kroz pukotine Vaskrsenja koje se otvaraju u tami, on otvara naša srca za nadu, ovo stvaranje koje je doneo Vaskrsli Gospod, to je novi početak, život je konačno postao večnim Božjom pobedom nad drevnim Protivnikom. Mi smo vaskrsli sa Hristom“.
I u svom prvom blagoslovu Urbi et Orbi iz Lože blagoslova papa je ponovio neprestani poziv protiv ratova i ravnodušnosti, na deset jezika.
Preporučujemo
Komentari (0)