RAT na Bliskom istoku ušao je u 38. dan.

Raketna kriza trese Belu kuću

Nakon povlačenja raketa protivvazdušne odbrane iz svojih pacifičkih baza i takozvane Ukrajine, SAD se sada fokusiraju na rakete protivvazdušne odbrane. U prvom mesecu rata protiv Irana, SAD su potrošile više raketa dugog dometa JASSM-ER nego što industrija može da proizvede za godinu dana. (Više o tome pročitajte OVDE)

Tramp sada šalje pešadiju na Iran?

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor sa Teheranom.

Među olupinama američkih letelica pronađeno telo američkog vojnika?

Iranska novinska agencija FARS tvrdi da je među olupinama američkih letelica pronađenoi telo jednog vojnika SAD.

Hezbolah greškom pogodio britanski ratni brod?

Hezbolah je raketom pogodio i oštetio britanski ratni brod koji se nalazio na oko 112 kilometara od obale Libana, tvrdi novinar izraelskog „Kanala 14“ Halel Biton Rosen, dodajući da su borci Hezbolaha mislili da gađaju izraelski brod.

Aerodrom na jugozapadu Irana ponovo na meti

Međunarodni aerodrom Ahvaz Šahid Sulejmani na jugozapadu Irana našao se na meti treći put u nedelju, rekli su očevici za Iran Internašonal, a eksplozije su se čule oko 20.45 časova po lokalnom vremenu.

Tramp dao rok Iranu

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je rok do kojeg očekuje da Iran otvori Ormuski moreuz i postigne dogovor o primirju, ili se suoči sa još žešćim bombardovanjem.

"Utorak, 20 časova po istočnom vremenu!", napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

To je sreda u 3.30 časova ujutro, po lokalnom vremenu u Teheranu.

Prethodno je američki predsednik, u kontroverznoj objavi, poručio da će pokrenuti bombardovanje mostova i elektrana ako Iran ne pristane na dogovor, upotrebio psovku kad je govorio o Ormuskom tesnacu, i završio sa "slava Alahu".

IRCG: Napali smo brod povezan sa Izraelom

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je izvela napad na brod povezan sa Izraelom u kanalu koji vodi ka luci Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Doneli ste pakao svakoj porodici u Zalivu

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Kalibaf Vaši uputio je danas poruku američkom predsedniku Donaldu Trampu da njegovi nepromišljeni potezi uvlače Sjedinjene Američke Države u pravi pakao za svaku porodicu.



Izvori: Poginulo više američkih vojnika u akciji spasavanja u Iranu

Više američkih vojnika poginulo je tokom operacije spasavanja posade oborenog američkog borbenog aviona u Iranu, javlja iranska agencija Tasnim pozivajući se na izvore, dodajući i da je uništeno više letelica američke vojske.

Izrael proširuje kopnenu ofanzivu na jugu Libana

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su dodatno proširile kopnenu ofanzivu protiv Hezbolaha u južnom Libanu, rasporedivši rezervnu brigadu za izvođenje "ciljanih operacija".



Uništena fabrika dronova kod Tel Aviva

Fabrika je pogođena u iranskom raketnom napadu pre dva dana.



Amerikanci uništili svoje avione

Vrednost svakog američkog aviona koji je Amerika sama bombardovala u Iranu bila je 100 miliona dolara. (Više o tome pročitajtze OVDE)



UAE obara iranske dronove i rakete

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (MO UAE) objavilo je danas da je protivvazdušna odbrana UAE dejstvovala na devet balističkih, jednu krstareću raketu i 50 bespilotnih letelica lansiranih iz Irana.

U objavi na svom X nalogu MO UAE je navelo da je od početka iranskih napada, protivvazdušna odbrana UAE dejstvovala na ukupno 507 balističkih raketa, 24 krstareće rakete i 2.191 bespilotnu letelicu.

Tramp: Mir bi mogao da bude postignut do ovog datuma

Sjedinjene Američke Države bi već do ponedeljka mogle da postignu sporazum o mirnom rešavanju sukoba, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp u intervjuu za Foks njuz.



Netanjahu čestitao Trampu na spasavanju posade F-15

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je američkom predsedniku Donaldu Trampu na spasavanju američkog pilota nakon što je prošle nedelje oboren avion iznad Irana.

-Svi Izraelci raduju se kako su neustrašivi američki vojnici neverovatno spasili hrabrog američkog pilota, rekao je Netanijahu u video-poruci na engleskom jeziku.

On je kazao da to pokazuje da slobodna društva, kada pokažu hrabrost i odlučnost, mogu da se suoče sa naizgled nepremostivim izazovima i pobede sile tame i terora.

Netanjahu je dodao da ta akcija "učvršćuje sveto načelo: niko se ne ostavlja iza”.

Od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, više od 3.000 brodova nasukano u Ormuzu

Od početka američko-izraeskog rata protiv Irana, više od 3.000 brodova je nasukano u Ormuskom moreuzu, a brodski saobraćaj je smanjen za 94 odsto, pokazuju podaci kompanije Lojds list.

Novi podaci ukazuju na potpunu paralizu pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu, prenosi Tasnim.

Prema analizi najnovije statistike kompanije, prosečan dnevni prolaz brodova kroz ovaj strateški vodeni put pao je sa oko 138 krajem februara na manje od 10 poslednjih dana, što je smanjenje od više od 90 procenata.

U zavisnosti od različitih procena, između 2.000 i 3.000 komercijalnih brodova zaglavljeno je iza Ormuskog moreuza.

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) potvrdila je ovu brojku i objavila da je oko 3.200 brodova nasukano u Persijskom zalivu.

Glavna briga je približno 20.000 mornara nasukanih u tom području.

Studije pokazuju da je od početka marta samo 181 brod uspešno prošao kroz moreuz.

Izraelska vojska potvrdila pogodak projektila na jugu

Izraelska vojska saopštila je da je primila izveštaje o pogotku na jugu Izraela tokom iranskog raketnog napada.

- Traganje i spasavanje, kako rezervne tako i redovne snage, upućeni su ka mestu na jugu Izraela gde su primljeni izveštaji o pogotku - navedeno je u saopštenju.

Izraelski mediji izveštavaju da je fabrika u oblasti Ramat Hovav, južno od Beršebe, pogođena.

Irački tanker sa naftom prolazi kroz moreuz

Tanker sa iračkom sirovom naftom primećen je kako prolazi kroz moreuz Hormuz blizu iranske obale, dan nakon što je Iran saopštio da je Irak izuzet od bilo kakvih ograničenja prolaza kroz ovaj važni morski put, pokazuju podaci LSEG i Kpler.

Kako prenose mediji, podaci Marine Traffic radara, tanker Ocean Thunder bio u Omanskom zalivu pre nešto više od sat vremena.

Tanker Ocean Thunder je 2. marta utovario oko 1 milion barela Basrahske teške nafte, a očekuje se da će teret istovariti u Pengerangu, Malajzija, sredinom aprila, prema podacima Kpler.

UAE saopštio da je presreo 10 raketa i 50 dronova iz Irana

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su njihove protivvazdušne snage presrele devet balističkih raketa, jednu krstareću raketu i 50 dronova koji su dolazili iz Irana. U poslednjih 24 sata nije bilo prijavljenih žrtava ili povređenih.

Od početka rata 28. februara, Emirati su presreli:

507 balističkih raketa

24 krstareće rakete

2.191 dron

Dvojica pripadnika oružanih snaga i 10 civila su poginuli, dodaje se.

IRGC izveo napade u Bahreinu i Kuvajtu

Prema saopštenju IRGC je navela da je današnja serija napada na petrohemijske fabrike u Bahreinu i Kuvajtu bila odmazda za američko-izraelske udare na most u Keraju, gradu zapadno od Teherana, i na petrohemijsku industriju, prenose lokalni mediji

Revolucionarna garda je dodala da će, ako se ponove napadi na civilne ciljeve, druga serija lansiranja biti izvedena „snažnije i obimnije“.

Ovo se dešava uoči 48-časovnog roka koji je postavio Tramp, koji je zapretio udarima na energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinaciju ako Teheran ne otvori moreuz Ormuz.

Druga iranska raketa ispaljena ka Beršebi presretnuta

Prema preliminarnim procenama IDF-a, druga iranska raketa ispaljena ka jugu Izraela pre kratkog vremena najverovatnije je presretnuta.

Prva raketa pogodila je industrijsku zonu južno od Beršebe.

Nema prijavljenih povređenih nakon nijednog napada, piše Tajms of Izrael

Iranska raketa pogodila industrijsku zonu u Negevu po treći put

Prema navodima službi spasavanja, iranska balistička raketa pogodila je industrijsku zonu Neot Hovav južno od Beršebe pre kratkog vremena, prenosi Tajms of Izrael

Za sada nema izveštaja o povređenima.

Ovo je treći put da je ta industrijska zona pogođena raketom tokom rata.

Sirene se ponovo oglašavaju u tom području zbog drugog iranskog raketnog napada u razmaku od nekoliko minuta.

Hezbolah pojačava vatru na severu

U poslednjih sat vremena u Gornjoj Galileji više puta su se u kratkim intervalima oglasile sirene za raketnu opasnost, dok izgleda da Hezbolah pojačava napade na sever Izraela nakon noćnog zatišja i relativno mirnog jutra.

Nema prijavljenih povređenih u nedavnim napadima, koji su bili usmereni na naselje Meron i područja bliža libanskoj granici.

Izrael ponovo bombardovao Bejrut

Vojska je napala kvart Džnah u južnim predgrađima Bejruta.

Eksplozija je bila izuzetno snažna i mogla se čuti čak i na drugom kraju grada, prema svedočenju reportera Al Džazire.

Izrael je u poslednjim satima bio izuzetno aktivan na nebu iznad libanske prestonice, sa avionima koji lete nisko iznad grada.

IRGC uništio dronove MQ-9 i izraelske Hermes 900

Iranska vojska saopštila je da je uništila dva drona MQ-9 Reaper i neodređen broj izraelskih dronova Hermes 900 u provinciji Isfahan, prenosi Fars.

Ranije je portparol Revolucionarne garde izjavio da su iranske snage uništile dva američka vojna transportna aviona C-130 i dva američka helikoptera Black Hawk.

Gore naftna postrojenja u Kuvajtu

Iranski napad dronovima izazvao požare u kuvajtskim naftnim postrojenjima.

Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je pretrpela „značajnu materijalnu štetu“ nakon iranskog napada dronovima na više svojih postrojenja, prenosi KUNA.

U napadu su izbijali požari na više lokacija, a vatrogasne ekipe su angažovane kako bi sprečile širenje vatre na druga postrojenja.

Nema prijavljenih povređenih, dodaje se.

Oman i Iran razmatraju opcije za obezbeđenje nesmetanog prolaza kroz Ormuz

Zamenik ministra inostranih poslova Omana i Irana sastao se kako bi procenili mogućnosti za obezbeđenje "glatkog i bezbednog prolaza“ pomorskog saobraćaja kroz moreuz Hormuz.

Prema izveštaju Omanske novinske agencije, stručnjaci obe zemlje predstavili su niz predloga usmerenih na održavanje stabilnosti najvažnije svetske tačke za transport nafte.

Izrael bombardovao petrohemijska postrojenja u Iranu – najmanje petoro poginulo

Najmanje pet osoba poginulo je u izraelskim napadima na petrohemijska postrojenja na jugozapadu Irana, objavili su iranski mediji.

Izraelska vojska je prethodno saopštila da je u subotu napala Specijalnu petrohemijsku ekonomsku zonu Mahšar na jugozapadu Irana.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je naveo da je taj kompleks "korišćen za proizvodnju materijala za eksploziv, balističke rakete i dodatno oružje".

Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije koje prikazuju posledice vazdušnih napada na petrohemijsko postrojenje na jugozapadu Irana, na kojima se vide gusti oblaci dima od požara.

(Sky News)

Tramp objavio snimak napada na Teheran, tvrdi da su ubijeni iranski vojni lideri

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social video-snimak za koji tvrdi da prikazuje "ogroman napad u Teheranu" u kojem je, kako je naveo, ubijeno mnogo iranskih vojnih vođa.

"Mnogi iranski vojni lideri, koji su loše i nerazumno rukovodili, uklonjeni su u ovom masivnom napadu u Teheranu, zajedno sa mnogim drugim ciljevima", napisao je Tramp.

Tramp je upozorio ranije u subotu da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.

(Truth Social)

Teheran: Irak izuzet od ograničenja prolaska kroz Ormuski moreuz

Komanda zajedničkih vojnih snaga Katam al Anbija iz Irana saopštila je da će Irak biti izuzet od bilo kakvih ograničenja u tranzitu kroz Ormuski moreuz, javljaju iranski mediji.

Portparol Komande Ebrahim Zolfaghari pojasnio je u saopštenju da se politika zatvaranja moreuza odnosi samo neprijateljske države Irana i istakao respekt Teherana prema iračkom suverenitetu, prenosi Shafaq.

On je, takođe, naglasio zajedničke stavove javnosti u obe zemlje, napominjući da iranski narod nije izolovan i dodao da Bagdad podržava Teheran.

Ormuski moreuz je strateški važan morski prolaz kroz koji se prevozi veliki deo svetske nafte, a Iran je tokom eskalacije napetosti u regionu postavio ograničenja za prolaz brodova iz zemalja koje smatra neprijateljskim.

(Shafaq)

Tramp se oglasio povodom stanja pilota američkog aviona oborenog u Iranu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su američke snage uspele rano jutros da pronađu i spasu i drugog člana posade aviona koji je oboren u petak duboko na teritoriji Irana, za koga je rekao da je zadobio povrede, ali da je "živ i zdrav".

Iranski dronovi pogodili naftni kompleks i vladine kancelarije u Kuvajtu

Iranski dronovi pogodili su kompleks naftnog sektora Kuvajta, kancelarije koje koriste vladina ministarstva i dva postrojenja za elektrane i desalinizaciju vode u Kuvajtu, saopštile su vlasti te zemlje.

Nakon napada, u kompleksu naftnog sektora Kuvajta izbio je požar, a kuvajtska naftna korporacija je saopštila da se vatrogasne ekipe za hitne slučajeve nalaze na licu mesta i da gase požar, prenosi Skaj njuz.

Ministarstvo električne energije, vode i obnovljivih izvora energije te zemlje saopštilo je da su iranski dronovi napali dva postrojenja za elektrane i desalinizaciju vode.

"Ovo je rezultiralo značajnom materijalnom štetom i zaustavljanjem rada dva bloka za proizvodnju električne energije", navodi se u saopštenju koje je ministarstvo objavilo na platformi Iks.

U napadu niko nije povređen.

Kuvajtski državni mediji saopštili da je iranski napad dronom izazvao značajnu materijalnu štetu na kancelarijskom kompleksu koji koriste vladina ministarstva.

Ranije je kuvajtska vojska saopštila da njena protivvazdušna odbrana presreće "neprijateljske raketne i napade dronovima".

(Sky News)

Abdolahi Trampu: Vrata pakla čekaju agresore

Komandant iranske vojne komande general-major Ali Abdolahi upozorio je američkog predsednika Donalda Trampa da će iranske snage uništiti američku i izraelsku infrastrukturu u slučaju napada, poručivši da "vrata pakla" čekaju agresore.

"Nakon što je pretrpeo uzastopne poraze, agresivni i ratohuškački predsednik Sjedinjenih Američkih Država preduzeo je očajnički, nervozan, neuravnotežen i glup korak da ugrozi infrastrukturu zemlje i našu nacionalnu imovinu", istakao je Abdolahi, prenosi Tasnim.

On je naveo da iranske oružane snage neće oklevati ni trenutka da brane prava nacije i zaštite nacionalnu imovinu, i da će svakog agresora staviti na njegovo mesto.

"U slučaju napada američko-cionističkog neprijatelja, napašćemo svu infrastrukturu koju koristi američka teroristička vojska, kao i infrastrukturu cionističkog režima, bez ograničenja, za destruktivne i kontinuirane napade", kazao je on.

Abdolahi je naveo da je Iran od početka nametnutog rata uradio sve što je rekao.

(Tanjug)

Arakči: Napadi SAD i Izraela na nuklearne objekte mogu da izlože region radijaciji

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je sinoć da napadi SAD i Izraela na iranske nuklearne objekte mogu da izlože ceo region radijaciji, i pozvao je na hitnu međunarodnu akciju.

U pismu upućenom generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu, članovima Saveta bezbednosti i generalnom direktoru Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafelu Grosiju, Arakči je naveo da nastavak napada na iransku nuklearnu infrastrukturu predstavlja ozbiljne rizike po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, prenosi Irna.

"Ovi ilegalni napadi izlažu ceo region ozbiljnoj opasnosti od radijacione kontaminacije, koja može da ima teške posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, i stoga ih ne treba ignorisati", naveo je u on u pismu.

On je optužio SAD i Izrael da su u poslednjim mesecima više puta napadali iransku nuklearnu infrastrukturu, kritikujući međunarodne institucije zbog nedostatka reakcije.

U američkim i izraelskim napadima izvedenim u subotu pogođena je iranska nuklearna elektrana Bušer, pri čemu je poginuo jedan radnik obezbeđenja, saopštile su iranske vlasti.

(Tanjug)