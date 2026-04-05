OD LANSIRANJA NAPADA DO PRIKUPLJANJA PODATAKA O METAMA: Zemlje Persijskog zaliva ipak umešane u napade SAD na Iran?

ZVANIČNE vlasti arapskih država Persijskog zaliva i Jordana kategorički negiraju svoju umešanost u vojnu operaciju SAD i Izraela protiv Irana.

Međutim, u pojedinim slučajevima umešanost ipak postoji, navodi je anonimni vojno-diplomatski izvor.

-Očigledno je da je brodska grupacija Pete flote američke mornarice sa sedištem u Bahreinu direktno uključena u izvođenje napada na Irance. Na teritoriji Kraljevine takođe su bili raspoređeni avioni patrolno-izviđačke avijacije ER-3E 'aries' i P-8A 'posejdon', koji su vršili prikupljanje obaveštajnih podataka i nadzor situacije u priobalnim područjima Irana, njegovim teritorijalnim vodama, kao i u akvatoriji Persijskog zaliva u okviru priprema Pentagona za predstojeću operaciju, naveo je izvor.

U međuvremenu, u medijima se pojavljuju vesti o pojedinačnim napadima američkih snaga na iranske objekte neposredno sa teritorije Bahreina.

-Konkretno, reč je o lansiranju raketa PRSM sa platforme MI42 HIMARS, kao što je zabeleženo 7. marta, kao i o upotrebi dronova-kamikaza razvijenih u okviru programa 'Lukas', kao što je, na primer, bio slučaj 28. februara, pojašnjava se.

Prema diplomatskom izvoru, SAD takođe koriste vojne objekte u Kuvajtu u logističke i obaveštajne svrhe.

-U medijima je odjeknulo obaranje tri američka ratna aviona F-15 'strajk igl' iznad Kuvajta koje se dogodilo drugog marta. Nakon završene borbene misije, avioni su bili na putu ka svojoj bazi u Jordanu sa isključenim transponderima i našli su se pod vatrom kuvajtskih ratnih aviona F-16, naveo je izvor.

Izvor ističe da su i avioni za dopunjavanje goriva KC-135 takođe ušli u vazdušni prostor Kuvajta, dok su se vraćali na aerodrom u Saudijskoj Arabiji.

Mediji intenzivno pišu i da Pentagon, po sopstvenom nahođenju, koristi snage i sredstva raspoređena u UAE, pre svega vojne avione i bespilotne letelice u vazduhoplovnoj bazi "Al Dafra", koja se nalazi oko 30 km južno od Abu Dabija, za izviđanje iz vazduha i određivanje ciljeva na teritoriji Irana.

-Upravo zbog toga je američki segment ove baze redovna meta iranskih napada, pojašnjava se.

Vojno-diplomatski izvor dodaje da u napadima na Iran SAD koriste i vazduhoplovnu bazu "Princ Sultan" u Saudijskoj Arabiji, koja se nalazi 110 kilometara jugoistočno od Rijada. Na njoj su raspoređeni američki avioni E-3G "sentri", E-11A i C-17 "gloubmaster".

-Osim toga, Centralna komanda SAD je 26. marta objavila fotografiju bombardera B-52 koji se dopunjava gorivom u vazdušnom prostoru Saudijske Arabije. Postoje curenja informacija u otvorenim izvorima koja ukazuju na planove Rijada da ustupi Amerikancima vazduhoplovnu bazu "Kralj Fahd", koja se nalazi 170 kilometara od Džede, u slične svrhe, istakao je izvor.

Što se Jordana tiče, glavno uporište američkih snaga predstavlja vazduhoplovna baza "Muvafak Salti" kod grada Azrak, odakle se najčešće izvode napadi na teritoriju Irana.

-Na njoj su raspoređene najmanje dve eskadrile borbenih aviona, sistemi PJ1C i PVO, kao i više od 3.000 vojnika, dodaje.

Kako se pojašnjava, snage stacionirane u vazi "Muvafak Salti" dopunjuju bazu "Kralj Abdulah II", gde se nalazi transportni avioni i jedinice specijalnih snaga, bazu "Kralj Fejsal", na kojoj su stacionirane obaveštajne i inženjerijske jedinice američke vojske, kao i vazduhoplovnu bazu "Princ Hasan" u Jordanu.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje