RUSKI STELT KUCA NA VRATA NJU DELHIJA: Su-57 sve bliži Indiji uprkos Rafalu

IAKO je Indija sve bliža finalizaciji ugovora o nabavci 114 francuskih lovaca Rafal, dok istovremeno ubrzava rad na sopstvenom programu AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), pojavljuju se naznake da nije u potpunosti odustala od ruskog aviona pete generacije Su-57.

Govoreći za ANI News o statusu saradnje između HAL-a i Rusije u vezi sa lovcem Su-57, predsednik i generalni direktor državne kompanije Hindustan Aeronautics Limited (HAL), dr D. K. Sunil, izjavio je:

"Mislim da je ruski tim već održao prezentacije za tim Ratnog vazduhoplovstva o sposobnostima aviona Su-57. Takođe smo dobili jednu procenu kapaciteta naših fabrika za rusku opremu. Ruski komitet je takođe analizirao situaciju i zaključio da bi se otprilike 50 odsto postojećih kapaciteta moglo iskoristiti za proizvodnju ovog aviona, ali da bi bila potrebna i određena nova ulaganja.“

-Sada čekamo rusku ponudu u vezi sa investicijama. Nakon toga ćemo se obratiti Ratnom vazduhoplovstvu i predstaviti kakve su brojke potrebne za proizvodnju ovih aviona i koji su rokovi…, dodao je on.

Ruske odbrambene institucije, kako je ranije pisao EurAsian Times, sprovodile su interne analize kako bi utvrdile koliko kapitala je potrebno za proizvodnju Su-57 u Indiji, sa ciljem da se smanje troškovi, skrate rokovi i iskoristi postojeća infrastruktura, poput proizvodnih linija za Su-30MKI.

Izjava predsednika HAL-a dolazi nekoliko meseci nakon izveštaja, koji su se pozivali na izvore, da kompanija i dalje čeka procenu ukupnih troškova koje bi indijska strana imala ukoliko bi bila doneta pozitivna odluka o nabavci Su-57.

To ujedno ukazuje da Indija za sada ni ne prihvata, ni ne odbacuje rusku ponudu, već se i dalje nalazi u fazi prikupljanja informacija pre donošenja konačne odluke.

Ranije je i komandant Indijskog ratnog vazduhoplovstva, maršal avijacije A. P. Sing, zauzeo oprezan stav kada je govorio o ruskoj ponudi, na konferenciji za novinare uoči događaja Ratnog vazduhoplovstva u oktobru 2025. godine.

-Što se tiče Su-57, želim samo da kažem da moramo da razmotrimo sve opcije. I u Ministarstvu odbrane i u Indijskom ratnom vazduhoplovstvu postoji vrlo jasno utvrđen proces uvođenja svakog novog sistema naoružanja, i taj proces će biti ispoštovan. Ono što bude izabrano zavisiće od toga šta najbolje ispunjava zahteve i šta je najbolje za nas, izjavio je tada prvi čovek IAF-a.

Izjava čelnika HAL-a ukazuje da Nju Delhi još nije odustao od mogućnosti kupovine ruskog lovca, suprotno široko rasprostranjenom mišljenju da se Indija isključivo fokusira na ubrzanje programa AMCA i nastavak nabavke Rafal aviona.

Prema ranijim navodima indijskih medija, Ministarstvo odbrane Indije obavestilo je jedan parlamentarni odbor da namerava da u narednoj fiskalnoj godini finalizuje velike ugovore radi jačanja vazdušne moći zemlje, uključujući 114 lovaca Rafal, do 60 srednjih transportnih aviona (MTA), kao i dodatne sisteme AEW&C za rano upozoravanje i kontrolu iz vazduha.

Treba napomenuti da se samo 114 aviona kompanije Dassault Aviation procenjuje na oko 3,25 lakh crore rupija, odnosno približno 35,65 milijardi dolara.

Prošlog meseca, Organizacija za odbrambena istraživanja i razvoj (DRDO) odabrala je tri industrijska kandidata za projektovanje i izgradnju prototipova aviona AMCA, među kojima su Tata Advanced Systems Ltd, konzorcijum Larsen & Toubro i Bharat Electronics Limited, kao i konzorcijum Bharat Forge, BEML Limited i Data Patterns.

Pored Rafal-a i programa AMCA, Indija takođe razmatra i priključivanje evropskom programu lovca šeste generacije.

Na pitanje da li bi Indija, pored svih ovih velikih nabavki, razmatrala i nova ulaganja u infrastrukturu za proizvodnju Su-57 u zemlji, veteran IAF-a i vojni komentator, vazduhoplovni maršal Anil Čopra (u penziji), kratko je odgovorio:

„Biće teško.“

Ipak, dodao je i da „izgleda da postoji trajno interesovanje za ruski Su-57, bez obzira na sve“.

Važno je naglasiti da se Indija trenutno suočava sa ozbiljnim stelt zaostatkom u odnosu na Kinu, za koju se očekuje da će do sredine 2030-ih, kada Indija bude izbacila prvu seriju aviona AMCA, raspolagati sa oko 1.000 lovaca J-20. Peking je u međuvremenu već započeo i serijsku proizvodnju stelt lovca J-35, koji bi u nekom trenutku mogao da bude prebačen i Pakistanu.

Ukoliko bi projekat bio realizovan, lokalna proizvodnja Su-57 mogla bi da pomogne u popunjavanju manjka lovačkih eskadrila u IAF-u i da Indiji obezbedi operativan stelt lovac godinama pre nego što AMCA dostigne punu operativnu sposobnost.

Pored toga, oslanjanje na postojeće proizvodne linije za Su-30MKI značilo bi da bi avion imao i određeni indijski udeo u proizvodnji, što bi doprinelo otvaranju radnih mesta, razvoju lanca snabdevanja i većoj nezavisnosti u održavanju tokom čitavog životnog veka letelice.

Pojedini stručnjaci smatraju da bi troškovi proizvodnje Su-57 mogli biti znatno niži upravo zahvaljujući postojećoj infrastrukturi za Suhoj-30MKI. Ipak, čini se da će konačna odluka u velikoj meri zavisiti od cene, koju ruska strana još nije dostavila. Izjava predsednika HAL-a potvrđuje da je za sada sve i dalje u fazi razmatranja, dok će poslednju reč imati Indijsko ratno vazduhoplovstvo i vlada.

SU-57E – „ZLATNA PONUDA“ ZA INDIJU

Rusija je prvi put zvanično ponudila Su-57E Indiji na aeromitingu Aero India 2025, nakon čega je usledila i takozvana „zlatna ponuda“, koja je obuhvatala isporuku gotovih aviona, proizvodnju Su-57 u Indiji, kao i pomoć u razvoju domaćeg programa AMCA.

Ruski državni izvoznik naoružanja Rosoboroneksport kasnije je dodatno proširio ponudu, navodeći da bi za lokalnu proizvodnju Su-57E u Indiji bila iskorišćena postojeća infrastruktura za Su-30MKI.

Ruska strana je u međuvremenu analizirala i koliki bi kapitalni troškovi bili potrebni za realizaciju tog projekta, ukoliko bi Indija dala zeleno svetlo za nabavku ruskog aviona.

Rusija je u novembru 2025. godine unela i dodatne izmene u ponudu, dodajući transfer znanja, mogućnost razvoja dvosede verzije, kao i potpunu licencnu proizvodnju Su-57E u Indiji.

U jednom intervjuu iz tog perioda, ruski ambasador u Indiji Denis Alipov izjavio je:

„Intenzivan rad se odvija u više oblasti, uključujući i platformu Su-57E, koja može biti iskorišćena za realizaciju indijskog programa razvoja sopstvenog lovca pete generacije.“

Moskva je nedavno ponovo obnovila svoju ponudu, ovog puta nudeći i dvosedu varijantu aviona Nju Delhiju. Prema ruskim tvrdnjama, takva verzija bi obezbedila veću operativnu fleksibilnost, uključujući obuku pilota, složeno upravljanje misijama, kao i manned-unmanned teaming, odnosno saradnju između lovca i bespilotnih loyal wingman dronova.

Pored toga, navedeno je i da bi u okviru eventualne nabavke bilo potrebno integrisati i indijsko naoružanje i podsisteme.

Ruska ponuda, koja uključuje potpuni transfer tehnologije za ključne elemente kao što su motori, AESA radar, low-observable tehnologija, AI elementi, kao i faznu lokalnu proizvodnju u Indiji i zajednički razvoj prilagođen zahtevima IAF-a, na prvi pogled deluje veoma primamljivo.

Ipak, u indijskoj odbrambenoj zajednici i dalje postoji određena rezerva, pre svega zbog prethodnog iskustva sa programom FGFA, koji su dve zemlje zajednički razvijale. Pored toga, postoje i sumnje u pogledu stvarnih stelt sposobnosti aviona, kao i strahovanja od mogućih američkih sankcija u okviru aktuelne administracije Donalda Trampa.

Za sada, HAL i dalje čeka rusku procenu troškova.

