PAO I RUSKI AVION: Moskva potvrdila pad lovca Su-30 na Krimu tokom trenažnog leta

В.Н.

04. 04. 2026. u 21:24

AVION je leteo bez municije. Posada se katapultirala i evakuisana je od strane kopnenog tima za potragu i spasavanje. Životi pilota nisu ugroženi, sopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: AP Photo/Sergei Grits

Ruski lovac Su-30 srušio se na Krimu tokom planiranog trenažnog leta, a oba člana posade su se uspešno katapultirala i kasnije ih je pronašao kopneni tim za potragu i spasavanje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ministarstvo je navelo da avion nije nosio ubojna sredstva.

- Danas, oko 11:00 po moskovskom vremenu, u Republici Krim, avion Su-30 srušio se tokom izvođenja planiranog trenažnog leta - navodi se u saopštenju ministarstva koje su preneli ruski mediji.

- Avion je leteo bez municije. Posada se katapultirala i evakuisana je od strane kopnenog tima za potragu i spasavanje. Životi pilota nisu ugroženi.

Uzrok pada za sada nije saopšten

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o uzroku pada, tačnoj lokaciji olupine, niti o stanju letelice nakon udara. Rusko Ministarstvo odbrane takođe nije pružilo informacije o tome da li je pokrenuta zvanična istraga.

Su-30 jedan od ključnih ruskih višenamenskih lovaca

Su-30 i dalje predstavlja jedan od glavnih ruskih višenamenskih borbenih aviona i široko je korišćen u sastavu Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije tokom rata protiv Ukrajine. Varijante poput Su-30SM korišćene su u udarnim misijama, vazdušnim patrolama i pratnji drugih letelica.

Pad na Krimu ima i operativni značaj

Ovaj pad je značajan i zbog toga što se dogodio na okupiranom Krimu, koji od početka invazije predstavlja jedno od ključnih čvorišta ruske vojne avijacije i logističkih operacija.

Iako je ministarstvo let opisalo kao trenažni, ovaj incident dodatno ukazuje na vidljive gubitke koje ruska flota aviona Su-30 trpi od početka rata.

Otvoreni izvori ukazuju na veće gubitke

Prema analizi otvorenih izvora koju je prikupio Oryx, Rusija je od početka invazije izgubila najmanje 18 aviona Su-30SM usled borbenih dejstava, nesreća i sumnji na sabotaže. Ista baza procenjuje da ukupni ruski gubici premašuju 360 aviona i helikoptera.

Pošto su ti podaci zasnovani isključivo na vizuelno potvrđenim gubicima, stvarni broj bi mogao biti i veći.

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

