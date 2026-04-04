"AKO NAS UKLJUČITE, POMOĆI ĆEMO" Zelenski šalje poruku Zalivu

UKRAJINA se nudi kao sigurnosni partner u naporima za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, nakon što je Iran praktično blokirao plovidbu ovom ključnom svetskom energetskom rutom, piše The Kyiv Independent.

Foto: Profimedia

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponudio je pomoć partnerima u vidu oružja proverenog u borbi i operativnog iskustva, ističući uspeh Ukrajine u održavanju izvoza kroz Crno more uprkos ruskoj blokadi.

- Učinićemo sve što možemo. Naše iskustvo u deblokadi crnomorskog koridora izuzetno je važno i to je tema razgovora. Ako nas uključe, saslušaćemo predloge i pomoći ćemo - rekao je Zelenski.

Zašto je Ormuz važan?

Foto AI

Ormuski moreuz povezuje Persijski zaliv sa Arapskim morem, a na najužem delu širok je samo 33 kilometra. Prostire se između Irana na severu i Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata na jugu. Iako se nalazi unutar njihovih teritorijalnih voda, smatra se međunarodnom tranzitnom rutom koja omogućava slobodan prolaz brodovima.

U normalnim okolnostima, moreuzom prolazi oko petina svetske nafte i ukapljenog prirodnog gasa (LNG), koji uglavnom proizvode zalivske zemlje poput Saudijske Arabije, Iraka, UAE, Irana i Katara, a namenjen je prvenstveno azijskim tržištima. Kroz moreuz obično prolazi oko 3.000 brodova mesečno.

Zašto se Kijev želi uključiti

Iako je Vašington isprva signalizirao spremnost da osigura slobodu plovidbe, čini se da se taj stav promenio.

- Što se tiče pitanja vezanih za Ormuz, po mom mišljenju, time se bavi SAD - rekao je ukrajinski predsednik ranije ovog nedelje.

Američki predsednik Donald Tramp kasnije je sugerisao da Vašington možda neće direktno intervenisati.

- Sakupite malo te zakašnjele hrabrosti, idite u moreuz i jednostavno ga preuzmite. SAD vam više neće čuvati leđa, kao što ni vi niste nama - napisao je Tramp.

Julija Osmolovska, viša stručna savetnica ukrajinske vlade, kaže da se Kijev sve više transformiše iz "bezbednosnog izazova" u "bezbednosno pojačanje" za svoje partnere.

- O ovoj transformaciji govorimo od početka sveobuhvatne invazije - rekla je, ističući da ukrajinske ratne inovacije pokazuju sposobnost pružanja praktičnih rešenja.

Krizu na Bliskom istoku opisala je kao priliku za Ukrajinu da proširi odbrambenu saradnju i ojača svoju geopolitičku ulogu.

BONUS VIDEO: