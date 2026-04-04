Svet

INDIJA PROBILA SANKCIJE: Posle sedam godina kupuje iransku naftu, energetski šok trese svet!

В.Н.

04. 04. 2026. u 19:07

INDIJA je kupila naftu od Irana prvi put za sedam godina, potvrdilo je ministarstvo za naftu i gas te zemlje, javlja CNN. Ovo je retko zvanično priznanje Nju Delhija da uvozi iransku naftu, nakon sedam godina izbegavanja takvih transakcija zbog američkih sankcija, navodi se u saopštenju.

ИНДИЈА ПРОБИЛА САНКЦИЈЕ: После седам година купује иранску нафту, енергетски шок тресе свет!

Foto: AP

INDIJA je kupila naftu od Irana prvi put za sedam godina, potvrdilo je ministarstvo za naftu i gas te zemlje, javlja CNN. Ovo je retko zvanično priznanje Nju Delhija da uvozi iransku naftu, nakon sedam godina izbegavanja takvih transakcija zbog američkih sankcija, navodi se u saopštenju.

Tečni gas je takođe kupljen

Indija je takođe kupila 44.000 metričkih tona tečnog naftnog gasa (TNG), koji se trenutno istovaruje u luci Mangalor. Zemlja uvozi veliki deo svoje energije iz inostranstva, uključujući oko 85 procenata TNG-a, uglavnom sa Bliskog istoka, što ju je posebno pogodilo zatvaranje Ormuskog moreuza.

Rat potresa energetska tržišta

Iran je praktično blokirao Ormuski moreuz kao odgovor na američko-izraelske napade, što je izazvalo velike poremećaje na globalnim energetskim tržištima. Podsetimo se da je prošlog meseca administracija američkog predsednika Donalda Trampa izdala Iranu privremenu dozvolu za prodaju oko 140 miliona barela nafte koja se nalazila na tankerima na moru, sa ciljem smanjenja pritiska na tržište.

(Indexhr)

