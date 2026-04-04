IRANCI PUCAJU NA AMERIČKE HELIKOPTERE KOJI TRAŽE PILOTA: Pogledajte snimak koji se širi na društvenim mrežama (VIDEO)

В.Н.

04. 04. 2026. u 17:08

NA DRUŠTVENIM mrežama se pojavio video koji, prema analizi Bi-Bi-Sija, prikazuje iranske snage kako pucaju na američke helikoptere tokom potrage za pilotom.

BBC Verifi je potvrdio autentičnost videa na kojem se vidi najmanje trojica naoružanih muškaraca kako pucaju na najmanje dva helikoptera Blek Hok.

Video je snimljen u iranskoj provinciji Kohgilujeh i Bojer-Ahmad, a koordinate mesta događaja su 30.7885166, 50.700937. Helikopteri na videu podudaraju se sa onima koji su prethodno viđeni u susednoj provinciji Huzestan, gde su bili uključeni u operaciju potrage i spasavanja. BBC kaže da je video proveren kako bi se osiguralo da je skoriji, autentičan i da nema nikakvih znakova manipulacije.

2 američka aviona oborena

Podsećanja radi, američki dvosed F-15E je juče oboren iranskom vatrom, potvrdili su zvaničnici u obe zemlje, dok su dva američka zvaničnika rekla da se pilot katapultirao iz borbenog aviona A-10 Vartog koji se srušio u Kuvajtu nakon što ga je pogodila iranska vatra. Dva helikoptera Blek Hok, koja su učestvovala u potrazi za nestalim pilotom prvog aviona, pogođena su iranskom vatrom, ali su uspela da napuste iranski vazdušni prostor. Težina povreda posade još uvek nije poznata.

Status i lokacija nestalog člana posade F-15E nisu javno poznati. Islamska revolucionarna garda saopštila je da pretražuje područje u blizini mesta nesreće na jugozapadu Irana, a regionalni guverner je obećao nagradu svakome ko zarobi ili ubije „neprijateljske snage“.

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

