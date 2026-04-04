IRANCI PUCAJU NA AMERIČKE HELIKOPTERE KOJI TRAŽE PILOTA: Pogledajte snimak koji se širi na društvenim mrežama (VIDEO)

NA DRUŠTVENIM mrežama se pojavio video koji, prema analizi Bi-Bi-Sija, prikazuje iranske snage kako pucaju na američke helikoptere tokom potrage za pilotom.

Foto: Printskrin Iks/@ChynoNews

BBC Verifi je potvrdio autentičnost videa na kojem se vidi najmanje trojica naoružanih muškaraca kako pucaju na najmanje dva helikoptera Blek Hok.

Video je snimljen u iranskoj provinciji Kohgilujeh i Bojer-Ahmad, a koordinate mesta događaja su 30.7885166, 50.700937. Helikopteri na videu podudaraju se sa onima koji su prethodno viđeni u susednoj provinciji Huzestan, gde su bili uključeni u operaciju potrage i spasavanja. BBC kaže da je video proveren kako bi se osiguralo da je skoriji, autentičan i da nema nikakvih znakova manipulacije.

There are multiple reports of two downed US Air Force planes and a Black Hawk helicopter being struck.



Footage circulating reportedly shows Iranian police firing at the American Helicopter.



The U.S. military has yet to officially comment on the incidents. — Chyno News (@ChynoNews) April 3, 2026

2 američka aviona oborena

Podsećanja radi, američki dvosed F-15E je juče oboren iranskom vatrom, potvrdili su zvaničnici u obe zemlje, dok su dva američka zvaničnika rekla da se pilot katapultirao iz borbenog aviona A-10 Vartog koji se srušio u Kuvajtu nakon što ga je pogodila iranska vatra. Dva helikoptera Blek Hok, koja su učestvovala u potrazi za nestalim pilotom prvog aviona, pogođena su iranskom vatrom, ali su uspela da napuste iranski vazdušni prostor. Težina povreda posade još uvek nije poznata.

Status i lokacija nestalog člana posade F-15E nisu javno poznati. Islamska revolucionarna garda saopštila je da pretražuje područje u blizini mesta nesreće na jugozapadu Irana, a regionalni guverner je obećao nagradu svakome ko zarobi ili ubije „neprijateljske snage“.

(Indexhr)

