BLISKI ISTOK U PLAMENU: Više od 4 miliona ljudi u bekstvu, svet u šoku zbog broja žrtava
U PRVIM nedeljama rata protiv Irana na području Bliskog istoka poginulo je najmanje 3.300 osoba, a više od 4,3 miliona ljudi je raseljeno, izjavila je danas regionalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije za istočni Mediteran Hanan Balki.
Na današnjem brifingu za novinare Balki je rekla da su borbe na području Bliskog istoka pokrenule jednu od "najdalekosežnijih kriza u poslednjim decenijama", prenosi Al Džazira.
- U dosadašnjim sukobima evidentirano je više od 3.300 smrtnih slučajeva, više od 30.000 povređenih, preko 4,3 miliona raseljenih i 116 potvrđenih napada na zdravstvene ustanove - rekla je regionalna direktorka SZO za istočni Mediteran Hanan Balki.
(Tanjug)
Preporučujemo
IRAN DONEO PRELOMNU ODLUKU O ORMUSKOM MOREUZU: Ovo se nije dogodilo od početka rata
04. 04. 2026. u 16:01
IZRAELSKI CENTAR NA METI: Eksplozija pred Uskrs potresla Holandiju, napadač u bekstvu
04. 04. 2026. u 15:44
"IZRAELSKI DIPLOMATSKI OBJEKTI POSTAJU LEGITIMNA META" Teheran obećao odmazdu Tel Avivu
04. 04. 2026. u 14:48
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
