BLISKI ISTOK U PLAMENU: Više od 4 miliona ljudi u bekstvu, svet u šoku zbog broja žrtava

U PRVIM nedeljama rata protiv Irana na području Bliskog istoka poginulo je najmanje 3.300 osoba, a više od 4,3 miliona ljudi je raseljeno, izjavila je danas regionalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije za istočni Mediteran Hanan Balki.

Arileza Sotakbar/ISNA via AP

Na današnjem brifingu za novinare Balki je rekla da su borbe na području Bliskog istoka pokrenule jednu od "najdalekosežnijih kriza u poslednjim decenijama", prenosi Al Džazira.

- U dosadašnjim sukobima evidentirano je više od 3.300 smrtnih slučajeva, više od 30.000 povređenih, preko 4,3 miliona raseljenih i 116 potvrđenih napada na zdravstvene ustanove - rekla je regionalna direktorka SZO za istočni Mediteran Hanan Balki.

(Tanjug)

