Svet

BLISKI ISTOK U PLAMENU: Više od 4 miliona ljudi u bekstvu, svet u šoku zbog broja žrtava

V.N.

04. 04. 2026. u 16:16

U PRVIM nedeljama rata protiv Irana na području Bliskog istoka poginulo je najmanje 3.300 osoba, a više od 4,3 miliona ljudi je raseljeno, izjavila je danas regionalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije za istočni Mediteran Hanan Balki.

БЛИСКИ ИСТОК У ПЛАМЕНУ: Више од 4 милиона људи у бекству, свет у шоку због броја жртава

Arileza Sotakbar/ISNA via AP

Na današnjem brifingu za novinare Balki je rekla da su borbe na području Bliskog istoka pokrenule jednu od "najdalekosežnijih kriza u poslednjim decenijama", prenosi Al Džazira.

 - U dosadašnjim sukobima evidentirano je više od 3.300 smrtnih slučajeva, više od 30.000 povređenih, preko 4,3 miliona raseljenih i 116 potvrđenih napada na zdravstvene ustanove - rekla je regionalna direktorka SZO za istočni Mediteran Hanan Balki.

(Tanjug)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

