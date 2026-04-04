AMERIČKI OBAVEŠTAJCI UPOZORAVAJU Pogodili smo više od 11.000 meta, ali... Iran brzo obnavlja raketna skloništa (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 04. 2026. u 16:15

IRANSKO vojno osoblje iskopava podzemne raketne bunkere i silose pogođene američkim i izraelskim bombama i vraća ih u upotrebu u roku od nekoliko sati od napada.

АМЕРИЧКИ ОБАВЕШТАЈЦИ УПОЗОРАВАЈУ Погодили смо више од 11.000 мета, али... Иран брзо обнавља ракетна склоништа (ВИДЕО)

Foto printskrin/IDF

Ovo izveštava Njujork tajms, pozivajući se na izveštaje američkih obaveštajnih službi.

Prema ovim izveštajima, Teheran je zadržao značajan deo svojih balističkih raketa i mobilnih lansera uprkos intenzivnom bombardovanju.

Iako Pentagon izveštava da je tokom pet nedelja operacija pogodio 11.000 meta, američke obaveštajne agencije sumnjaju da su raketni kapaciteti zemlje brzo uništeni.

Široko rasprostranjena upotreba mamaca i skrivanje opreme u dubokim pećinama sprečavaju vojne analitičare da utvrde tačan broj neprijateljskih gubitaka.

Bivši zvaničnici napominju da su unutrašnji sukobi unutar iranske vlade potkopali komandnu strukturu, ostavljajući vojsku nesposobnom da lansira masovne baražne vatre.
Trenutno Iran ispaljuje između 15 i 30 balističkih raketa i do stotinu dronova na Izrael dnevno, namerno ograničavajući intenzitet vatre. Veruje se da Teheran nastoji da sačuva što više opreme kako bi održao pritisak u slučaju produženog rata.

Državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset izveštavaju o značajnom slabljenju iranskih kapaciteta i ukazuju na pad broja napada od 90%.

Istovremeno, obaveštajni izveštaji pokazuju da Iranci koriste buldožere za čišćenje blokiranih mesta za lansiranje, što im omogućava da ponovo lansiraju rakete sa istih lokacija.

Podsećanja radi, u okviru operacije „Epska bes“, američka vojska je ispalila više od 850 krstarećih raketa „Tomahavk“ na Iran tokom četiri nedelje rata.
Značajan deo ovih raketa je korišćen u ranim danima operacije „Epska bes“ za napade na strateške ciljeve u Iranu.

Prema procenama Makenzija Eglana, višeg istraživača u Američkom preduzetničkom institutu, američka mornarica je možda imala između 4.000 i 4.500 raketa „Tomahavk“ pre početka rata.

(militarnyi.com)

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

