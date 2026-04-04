U OBARANJU AMERIČKIH AVIONA UPOTREBILI SMO NOVI PVO: Iran otkrio tajnu vrtoglavog vojnog uspeha o kojem bruji svet

В.Н.

04. 04. 2026. u 16:34

ORUŽANE snage Irana saopštile su danas da je Islamska Republika upotrebila novi sistem protivvazdušne odbrane kojim su oborena dva američka borbena aviona i više desetina dronova, ističući da će uskoro uspostaviti potpunu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su državni mediji.

Združena komanda protivvazdušne odbrane Irana "Hatam al-Anbija" saopštila je da je u petak upotrebila novi sistem PVO za gađanje američkog borbenog aviona, prenela je Al Džazira.

Portparol komande naveo je da će Iran "definitivno ostvariti potpunu kontrolu" nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su iranski državni mediji.

Komandant Združenog štaba protivvazdušne odbrane, brigadni general Alireza Elhami izjavio je da su iranske snage od početka američko-izraelskog rata protiv Irana uništile više od 160 neprijateljskih dronova, kao i napredne borbene avione i krstareće rakete.

Prema njegovim rečima, ove operacije izvedene su pre nego što je neprijatelj uspeo da sprovede ofanzivne akcije, čime je, kako tvrdi, razbijena "propagandna iluzija" napadača, navodi Tasnim.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

