U OBARANJU AMERIČKIH AVIONA UPOTREBILI SMO NOVI PVO: Iran otkrio tajnu vrtoglavog vojnog uspeha o kojem bruji svet

ORUŽANE snage Irana saopštile su danas da je Islamska Republika upotrebila novi sistem protivvazdušne odbrane kojim su oborena dva američka borbena aviona i više desetina dronova, ističući da će uskoro uspostaviti potpunu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su državni mediji.

Foto printskrin militarywatchmagazine

Združena komanda protivvazdušne odbrane Irana "Hatam al-Anbija" saopštila je da je u petak upotrebila novi sistem PVO za gađanje američkog borbenog aviona, prenela je Al Džazira.

Portparol komande naveo je da će Iran "definitivno ostvariti potpunu kontrolu" nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su iranski državni mediji.

Komandant Združenog štaba protivvazdušne odbrane, brigadni general Alireza Elhami izjavio je da su iranske snage od početka američko-izraelskog rata protiv Irana uništile više od 160 neprijateljskih dronova, kao i napredne borbene avione i krstareće rakete.

Prema njegovim rečima, ove operacije izvedene su pre nego što je neprijatelj uspeo da sprovede ofanzivne akcije, čime je, kako tvrdi, razbijena "propagandna iluzija" napadača, navodi Tasnim.

(Tanjug)

