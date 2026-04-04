RUSI U ODMAZDI SRAVNILI SA ZEMLJOM VOJNO-INDUSTRIJSKE KOMPLEKSE U UKRAJINI: Pogođena i baza plaćenika
RUSKE snage su tokom noći pokrenule odmazdni udar na preduzeća povezana sa ukrajinskom vojskom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Kao odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve na ruskoj teritoriji, pokrenut je grupni udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa iz vazduha i sa zemlje, kao i udarnih dronova, na ukrajinske vojno-industrijske i energetske objekte koje koriste ukrajinske oružane snage - navodi se u izveštaju.
Ministarstvo je naglasilo da je vojska završila misiju i pogodila sve ciljeve.
Vojska je takođe napala infrastrukturu vojnih aerodroma i mesta privremenog raspoređivanja jedinica ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 142 okruga.
Tokom dana, snage protivvazdušne odbrane oborile su šest vođenih bombi, krstareću raketu dugog dometa „Flamingo“ i 308 dronova.
(RIA Novosti)
