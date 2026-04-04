Svet

HIMARS SISTEMI UNIŠTENI, POGOĐENE BAZE SA VIŠIM KOMANDANTIMA: Iran hirurški precizno izveo udarac u srce Amerikancima

В.Н.

04. 04. 2026. u 15:51

TEHERAN je objavio šta je ciljao tokom 95. talasa operacije "Pravo obećanje 4".

Foto printskrin militarywatchmagazine

Korpus garde islamske revolucije (IRGC) najavio je novi talas velikih udara, usmerenih na mesta okupljanja američke vojske, raketne sisteme Patriot i sredstva povezana sa Izraelom širom Zapadne Azije, kao deo 95. faze operacije „Pravo obećanje 4“.

IRGC je u subotu objavio da je 95. talas operacije „Pravo obećanje 4“ sproveden kroz široku i višestruku ofanzivu mornarice i vazduhoplovnih snaga IRGC-a.

Prema saopštenju, operacija je sprovedena u širokom regionu koji obuhvata Zapadnu Aziju i okupirane palestinske teritorije, koristeći rakete Hadž Kasem, Hajbar-šekan (Hajbar-buster) i Kadr.

Među pogođenim ciljevima bile su američke baterije raketne artiljerije HIMARS (Visokomobilni artiljerijsko-raketni sistem) stacionirane na ostrvu Bubijan u Kuvajtu, američki raketni sistem Patriot u severnom Bahreinu, mesta okupljanja operatera raketnih sistema proizvedenih u SAD i lokacije na kojima se nalaze viši komandanti i instruktori američke vojske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(Tasnim)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
Svet

0 1

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

Politika
Tenis
Fudbal