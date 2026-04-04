HIMARS SISTEMI UNIŠTENI, POGOĐENE BAZE SA VIŠIM KOMANDANTIMA: Iran hirurški precizno izveo udarac u srce Amerikancima
TEHERAN je objavio šta je ciljao tokom 95. talasa operacije "Pravo obećanje 4".
Korpus garde islamske revolucije (IRGC) najavio je novi talas velikih udara, usmerenih na mesta okupljanja američke vojske, raketne sisteme Patriot i sredstva povezana sa Izraelom širom Zapadne Azije, kao deo 95. faze operacije „Pravo obećanje 4“.
IRGC je u subotu objavio da je 95. talas operacije „Pravo obećanje 4“ sproveden kroz široku i višestruku ofanzivu mornarice i vazduhoplovnih snaga IRGC-a.
Prema saopštenju, operacija je sprovedena u širokom regionu koji obuhvata Zapadnu Aziju i okupirane palestinske teritorije, koristeći rakete Hadž Kasem, Hajbar-šekan (Hajbar-buster) i Kadr.
Među pogođenim ciljevima bile su američke baterije raketne artiljerije HIMARS (Visokomobilni artiljerijsko-raketni sistem) stacionirane na ostrvu Bubijan u Kuvajtu, američki raketni sistem Patriot u severnom Bahreinu, mesta okupljanja operatera raketnih sistema proizvedenih u SAD i lokacije na kojima se nalaze viši komandanti i instruktori američke vojske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
(Tasnim)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Komentari (0)