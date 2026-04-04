HOROR PRIZORI IZ UKRAJINE, IMA MRTVIH: Dronovi tri sata terorisali Sumi, deca među povređenima (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE pet osoba je poginulo, a 19 je povređeno, među njima i četrnaestogodišnja devojčica, u napadu ruskih snaga dronovima na ukrajinski grad Nikopolj, saopštio je danas načelnik Dnjepropetrovske oblasti Oleksandr Hanža.

Foto: Printskrin Iks/@kypur_net

- Pet ljudi je poginulo, 19 je povređeno u napadu na Nikopolj. Neprijatelj je izveo udar FPV-dronovima. Stradalo je pet osoba, tri žene i dvojica muškaraca - naveo je Hanža, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, među povređenima je i devojčica stara 14 godina, koja je hospitalizovana, a lekari njeno stanje ocenjuju kao teško.

Kako je saopšteno, pogođena je pijaca. U napadu je izbio i požar, dok su oštećeni trgovinski paviljoni i prodavnica.

In broad daylight, Russia struck a market in Nikopol, Dnipro region, killing five people and injuring at least 19 others. A 14-year-old girl is in critical condition. Fires broke out, and the market was heavily damaged.



Earlier, Russia also targeted other regions across Ukraine.… pic.twitter.com/pgnEtTeLLF — Ukraine.ua (@ukraine_ua) April 4, 2026

Kako je ranije saopšteno, tokom noći su izvedeni napadi na Dnjepropetrovsku oblast više od 20 puta, pri čemu su povređene tri osobe, od kojih dvoje dece.

5 lюdeй zaginuli, щe 19 postraždali čerez rosійsьkі udari po mіscevomu rinku v Nіkopolі



Sered poranenih — 14-rіčna dіvčinka.



5 people killed, 19 injured in Russian strikes on local market in Nikopol



Among the injured is a 14-year-old girl. pic.twitter.com/nCSzJeG9ZE — Bez Kupюr | Kropivnicьkiй | Kіrovogradщina Ukraine (@kypur_net) April 4, 2026

U Sumiju 13 povređenih u napadu dronovima, među njima i dete

Broj povređenih u ukrajinskom gradu Sumi porastao je sa tri na 13 osoba, među kojima i jedno dete, u masovnom noćnom napadu ruskih bespilotnih letelica, saopštio je načelnik gradske vojne administracije Serhij Krivošejenko.

Prema njegovim navodima, napad, koji je trajao oko tri sata, izveden je bespilotnim letelicama i izazvao je značajne posledice u gradu.

Svim povređenima ukazana je medicinska pomoć, dok su dve osobe hospitalizovane, navodi Ukrinform.

Krivošejenko je naveo da je na dodatnim lokacijama evidentirano još osam građana sa lakšim povredama, kojima je pomoć takođe pružena na licu mesta.

U napadu su, kako je navedeno, na četiri lokacije u gradu oštećeni krovovi i više od 300 prozora na četiri stambene višespratnice, dok je oštećena i gasna infrastruktura, a snabdevanje električnom energijom prekinuto.

Tokom noći obezbeđeni su smeštajni kapaciteti za privremeni boravak stanovništva, dok su ujutru formirani štabovi za sanaciju posledica napada.

Kako je ranije saopšteno, u Sumskoj oblasti su u protekla 24 sata, usled ruskih napada, poginule tri osobe, dok su 22 povređene, među njima i deca.

Prema prethodnim izveštajima 3. aprila ruski dron pogodio je i jedan tržni centar u gradu Sumi, pri čemu su povređene dve osobe.

🚨 NIGHT ATTACK ON SUMY



Overnight on April 4, drones from the russian federation attacked Sumy.

Hits have been confirmed on a 16-story residential building and a private housing sector.



⚡️ Once again, the strikes were intentionally directed at civilian infrastructure.#Sumy… pic.twitter.com/QvOKniYaLH — Unit News (@Unit_News) April 4, 2026

Jedna osoba poginula, četiri povređene u ukrajinskom napadu na rusku Rostovsku oblast

Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene noćas u ukrajinskom vazdušnom napadu na Taganrog u ruskoj Rostovskoj oblasti, saopštio je načelnik oblasti Jurij Sljusar.

On je napisao na platformi Max da su tri osobe teško povređene, kao i da je među povređenima i jedan strani državljanin, prenele su RIA Novosti.

Zbog ukrajinskog napada izbio je požar u skladištu kompanije za logistiku koji je, u međuvremenu, lokalizovan.

Oštećen je i teretni brod koji je plovio pod stranom zastavom i koji se nalazio nekoliko kilometara od obale.

Ministarstvo odbrane: Ruska PVO oborila 85 ukrajinskih dronova tokom noći

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 85 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kurske, Orlovske, Rostovske, Samarske, Saratovske i Tulske oblasti, prenele su RIA Novosti.

Ističe se da su ukrajinski dronovi tokom noći uništeni i iznad Krima i Crnog mora.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: