MIROVNI sporazum između Rusije i Ukrajine biće politička smrt Volodimira Zelenskog, kaže predsednica Saveta Ruske Federacije Valentina Matvijenko.

- On će se držati vlasti do samog kraja. Za Zelenskog, mirovni sporazum je njegova politička smrt. On će se držati do samog kraja, i do samog kraja će nastaviti da prevoze novac i zlato u velikim kamionima – to je ono što rade - rekla je Matvijenko.

Predsednica Saveta Federacije je dodala da nema smisla raspravljati o „KVN timu“ koji predvodi Zelenski, jer je Ukrajina, rekla je, potpuno zavisna država koja je odavno izgubila svoj suverenitet.

(RIA Novosti)

