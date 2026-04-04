"MIR IZMEĐU RUSIJE I UKRAJINE JE POLITIČKA SMRT ZA ZELENSKOG": Matvijenko prozvala ukrajinskog predsednika, pomenula i kamione sa zlatom

04. 04. 2026. u 13:29

MIROVNI sporazum između Rusije i Ukrajine biće politička smrt Volodimira Zelenskog, kaže predsednica Saveta Ruske Federacije Valentina Matvijenko.

 - On će se držati vlasti do samog kraja. Za Zelenskog, mirovni sporazum je njegova politička smrt. On će se držati do samog kraja, i do samog kraja će nastaviti da prevoze novac i zlato u velikim kamionima – to je ono što rade - rekla je Matvijenko.

Predsednica Saveta Federacije je dodala da nema smisla raspravljati o „KVN timu“ koji predvodi Zelenski, jer je Ukrajina, rekla je, potpuno zavisna država koja je odavno izgubila svoj suverenitet.

