BRUTALNA ODMAZDA IRANA: Pale rakete sa kasetnom municijom na Izrael (FOTO/VIDEO)

STAMBENE zgrade u izraelskim gradovima Bnei Brak i Ramat Gan pretrpele su veliku štetu nakon što je podmunicija iz iranske balističke rakete sa kasetnom bojevom glavom pogodila to područje, saopštile su spasilačke službe.

Foto: Profimedia

Bombe su pogodile i Tel Aviv i Petah Tikvu, gde su oštećeni putevi i automobili, preneo je Tajms of Izrael.

No injuries are immediately reported after an Iranian ballistic missile carrying a cluster bomb warhead spread bomblets across central Israel.



The submuntions hit several cities in the Tel Aviv area, causing damage, according to rescue services. pic.twitter.com/O7Pz4cGpVb — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 3, 2026

Za sada nema neposrednih izveštaja o povređenima.

תיעוד הפגיעה בראש העין @hadasgrinberg



צילום: שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות היוצרים pic.twitter.com/NXJch5wuou — כאן חדשות (@kann_news) April 3, 2026

An unexploded Iranian cluster munition that landed in central Israel a short while ago. pic.twitter.com/ipgBTLVb6e — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 3, 2026

(Tanjug)

