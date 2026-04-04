BRUTALNA ODMAZDA IRANA: Pale rakete sa kasetnom municijom na Izrael (FOTO/VIDEO)
STAMBENE zgrade u izraelskim gradovima Bnei Brak i Ramat Gan pretrpele su veliku štetu nakon što je podmunicija iz iranske balističke rakete sa kasetnom bojevom glavom pogodila to područje, saopštile su spasilačke službe.
Bombe su pogodile i Tel Aviv i Petah Tikvu, gde su oštećeni putevi i automobili, preneo je Tajms of Izrael.
Za sada nema neposrednih izveštaja o povređenima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: TOK RATA IZMEĐU IZRAELA I PALESTINE
Komentari (0)