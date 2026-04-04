KAKO JE POSLANICA UHAPŠENA ZBOG PODRŠKE PALESTINI: Zbog čega je članica Evropskog parlamenta Rima Hasan završila u pritvoru
Evroposlanica francuskih krajnjelevičarskih Nepotčinjenih Rima Hasan smeštena je u policijski pritvor zbog veličanja terorizma. Istovremeno, u njenoj torbi pronađena je sintetička droga.
Ova 33-godišnja pravnica francusko-palestinskog porekla pozvana je u policiju u okviru istrage koju vodi Nacionalni centar za borbu protiv mržnje na internetu. Ona je 26. marta objavila tvit u kome se pozivala na osuđenog japanskog teroristu Koza Okamota.
Tri člana naoružane grupe, među kojima i Okamoto, otvorili su vatru iz automatskog oružja u hali dolazaka na međunarodnom aerodromu Lod, danas "Ben-Gurion", u Izraelu, 30. maja 1972. godine, usmrtivši 26 osoba i ranivši na desetine drugih. Kozo Okamoto je pre toga preuzeo prtljag u kom se nalazilo automatsko oružje, a zatim otvorio vatru na putnike. Jedan napadač je ubijen, drugi je izvršio samoubistvo, dok je Okamoto uhvaćen živ i kasnije osuđen na doživotnu kaznu zatvora u Izraelu.
- Kozo Okamoto: posvetila sam svoju mladost palestinskoj stvari. Dok god postoji ugnjetavanje, otpor neće biti samo pravo, već i dužnost – napisala je prvo Hasan, a onda obrisala poruku.
To brisanje usledilo je posle njenog poziva na saslušanje u policiju. Krajem dana u četvrtak uveče je puštena iz pritvora, s pozivom da se pojavi na suđenju 7. jula. Nije prvi put da se ova evropska poslanica dovodi u vezu sa veličanjem terorizma. U decembru 2024. godine protiv nje je podneo prijavu Jevrejski opservatorijum Francuske, uz više snimaka ekrana njenih objava na mreži "Iks", uključujući i poruku u kojoj je pominjala "palestinski oružani otpor“.
- Ako je francusko-izraelskim državljanima dozvoljeno da služe u izraelskoj vojsci uz zadržavanje prava koja proizlaze iz dvojnog državljanstva, svaki francusko-palestinski državljanin mora da ima mogućnost da se pridruži palestinskom oružanom otporu, čiji legitimitet priznaju rezolucije UN o pravu naroda na samoopredeljenje – pisala je evroposlanica iz redova Nepotčinjenih.
Ona je već od kraja 2023. godine bila predmet sudske istrage u Francuskoj zbog veličanja terorizma, jer je iznosila stavove koji su smatrani podrškom islamističkom pokretu Hamas nakon napada 7. oktobra.
I ako je poziv na saslušanje zbog veličanja terorizma na neki način bio najavljivan, mnogo neočekivanije je bilo prisustvo opojne supstance pronađene u četvrtak ujutru u torbi koju je političarka ponela sa sobom na saslušanje u policijske prostorije! Reč je o oko 2 grama nove sintetičke droge. Ne zna se tačno o kom se proizvodu radi, ali pripada porodici sintetičkih katinona. Tako je njen policijski pritvor zbog veličanja terorizma proširen i na upotrebu, transport i posedovanje droge.
Članovi Nepotčinjenih iskazali su solidarnost sa evroposlanicom iz svojih redova. U saopštenju stranke se navodi da je, za njih, ovaj postupak direktno povezan sa političkim angažmanom Rime Hasan u podršci palestinskom narodu.
- Politička policija još jednom je pozvala Rimu Hasan u pritvor zbog poruke na društvenim mrežama. Više ne postoji poslanički imunitet u Francuskoj – poručio je vođa Nepotčinjenih Žan-Lik Melanšon.
Klemans Gete, potpredsednica Narodne skupštine, takođe iz ove stranke, osudila je ono što naziva "hajkom protiv palestinskih aktivista u Francuskoj" koja se, kako je istakla, "nastavlja i u policijskim stanicama, posle medijskog i političkog pritiska, pritiska na društvenim mrežama i kampanja dezinformacija organizovanih iz Izraela."
Nedavno je Rimi Hasan zabranjen ulazak na teritoriju Kanade, gde je trebalo da učestvuje na dve konferencije u Montrealu zajedno sa levičarskim i propalestinskim organizacijama. Ona je optužila "proizraelski lobi" za otkazivanje svojih nastupa u Kanadi, navodeći da će konferencije ipak biti održane i da će na njima učestvovati putem video-veze. Godine 2025. provela je tri dana u pritvoru u Izraelu, gde je kratko bila i u izolaciji, nakon što je izraelska mornarica presrela humanitarni brod koji je pokušavao da stigne do Gaze sa grupom propalestinskih aktivista na palubi.
PODMETNULI JOJ DROGU?
Rima Hasan tvrdi da je u Briselu kupila CBD, supstancu dobijenu iz kanabisa koja je legalna u mnogim evropskim zemljama. Kaže da joj je psihoaktivna supstanca pronađena u torbi tom prilikom podmetnuta bez njenog znanja.
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
Komentari (0)