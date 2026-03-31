TRIDESET I DRUGI DAN BLOKADE INTERNETA U IRANU: Mali broj visokih zvaničnika i dalje ima pristup mreži
IRAN je ušao u 32. dan blokade interneta.
Organizacija za praćenje interneta NetBlocks prati internet aktivnosti u zemlji otkako je vlada blokirala pristup većini stanovništva.
Mali broj visokih zvaničnika i dalje ima pristup internetu i redovno objavljuje na društvenim mrežama i Telegramu o ratu.
Za većinu građana, stabilan i široko rasprostranjen pristup internetu više nije dostupan, osim za ograničen broj odobrenih sajtova.
Blokade interneta su takođe uvedene u Iranu tokom protesta ranije ove godine.
(Indeks.hr)
