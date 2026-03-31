IMA DOMET VEĆI OD 3.000 KILOMETARA PRI PUNOM OPTEREĆENJU! Kina lansirala najveći teretni dron na svetu od sedam tona (VIDEO)
KINA je uspešno lansirala prvi let potpuno domaće razvijenog teretnog drona "Norinko luca", teškog sedam tona, što predstavlja najveću logističku bespilotnu letelicu na svetu za transport na malim visinama.
Letelica je poletela sa piste duge 200 metara u provinciji Henan i tokom 30-minutnog prvog leta testirala ključne sisteme, uključujući avioniku, elektromehaničke sisteme, pogonske i gorivne sisteme, preneo je Global tajms.
"Norinko luca" može da nosi maksimalni teret od 3,5 tone i raspolaže teretnim prostorom od 18 kubnih metara, omogućavajući transport različitih vrsta robe, od mehaničkih komponenti do medicinskih potrepština i svežih proizvoda.
Dron ima domet veći od 3.000 kilometara pri punom opterećenju, može da poleti i sleti sa kratkih pista i koristi inteligentni sistem za koordinaciju više letelica, što omogućava logističke operacije 24 sata u nedelji.
Modularni dizajn letelice omogućava brzu adaptaciju za različite misije, uključujući vanredne situacije, graničnu patrolu i elektronsko izviđanje.
Glavni konstruktor Geng Đianžung rekao je da dron otvara nove mogućnosti za integrisani transport zemlja-vazduh i označava ulazak kineske tehnologije teških teretnih dronova u vodeće svetske rangove.
(Sputnjik)
