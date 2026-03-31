IMA DOMET VEĆI OD 3.000 KILOMETARA PRI PUNOM OPTEREĆENJU! Kina lansirala najveći teretni dron na svetu od sedam tona (VIDEO)

В.Н.

31. 03. 2026. u 15:41

KINA je uspešno lansirala prvi let potpuno domaće razvijenog teretnog drona "Norinko luca", teškog sedam tona, što predstavlja najveću logističku bespilotnu letelicu na svetu za transport na malim visinama.

Foto: Prinstcreen/Telegram

Letelica je poletela sa piste duge 200 metara u provinciji Henan i tokom 30-minutnog prvog leta testirala ključne sisteme, uključujući avioniku, elektromehaničke sisteme, pogonske i gorivne sisteme, preneo je Global tajms.

"Norinko luca" može da nosi maksimalni teret od 3,5 tone i raspolaže teretnim prostorom od 18 kubnih metara, omogućavajući transport različitih vrsta robe, od mehaničkih komponenti do medicinskih potrepština i svežih proizvoda.

Dron ima domet veći od 3.000 kilometara pri punom opterećenju, može da poleti i sleti sa kratkih pista i koristi inteligentni sistem za koordinaciju više letelica, što omogućava logističke operacije 24 sata u nedelji.

Modularni dizajn letelice omogućava brzu adaptaciju za različite misije, uključujući vanredne situacije, graničnu patrolu i elektronsko izviđanje.

Glavni konstruktor Geng Đianžung rekao je da dron otvara nove mogućnosti za integrisani transport zemlja-vazduh i označava ulazak kineske tehnologije teških teretnih dronova u vodeće svetske rangove. 

(Sputnjik)

