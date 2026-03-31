IZBODEN DEČAK (14) U ŠKOLSKOM TOALETU: Naterali ga da uđe pa nasrnuli na njega - Pronađen nož u odvodnoj cevi
ČETRNAESTOGODIŠNjAK je izboden nožem u školskom toaletu u naselju Skampija u Napulju, nakon što ga je 17-godišnjak, u pratnji drugih dečaka, navodno primorao da uđe u kupatilo i potom ga ubo u nogu.
Petnaestogodišnjak je prijavljen za pomaganje i podstrekavanje, preneo je italijanski "Skaj TV".
Karabinjeri su reagovali nakon prijave direktora škole i pronašli nož sakriven u odvodnoj cevi prekrivenoj drvenom letvicom.
Sedamnaestogodišnjak je optužen za napad i nezakonito posedovanje oružja, dok je petnaestogodišnjak prijavljen zbog pomaganja.
Pametni telefoni su zaplenjeni, a istraga je u toku.
(Tanjug)
