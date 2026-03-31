Svet

IZBODEN DEČAK (14) U ŠKOLSKOM TOALETU: Naterali ga da uđe pa nasrnuli na njega - Pronađen nož u odvodnoj cevi

Ana Đokić

31. 03. 2026. u 15:26

ČETRNAESTOGODIŠNjAK je izboden nožem u školskom toaletu u naselju Skampija u Napulju, nakon što ga je 17-godišnjak, u pratnji drugih dečaka, navodno primorao da uđe u kupatilo i potom ga ubo u nogu.

ИЗБОДЕН ДЕЧАК (14) У ШКОЛСКОМ ТОАЛЕТУ: Натерали га да уђе па насрнули на њега - Пронађен нож у одводној цеви

Foto: AP

Petnaestogodišnjak je prijavljen za pomaganje i podstrekavanje, preneo je italijanski "Skaj TV".

Karabinjeri su reagovali nakon prijave direktora škole i pronašli nož sakriven u odvodnoj cevi prekrivenoj drvenom letvicom.

Sedamnaestogodišnjak je optužen za napad i nezakonito posedovanje oružja, dok je petnaestogodišnjak prijavljen zbog pomaganja.

Pametni telefoni su zaplenjeni, a istraga je u toku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

UHAPŠENI ALBANCI PROVOKATORI

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
