ZELENSKI SLAO PARE MAđARU: Opozicona stranka Tisa, tražila 50 miliona za predizbornu kampanju

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski, slao je, svake nedelje, po pet miliona evra u kešu mađarskoj opozicionoj stranci Tisa, tvrdi bivši ukrajinski obaveštajni oficir koji je prebegao u Budimpeštu. Novac je "bio namenjen lideru te partije Peteru Mađaru, kome je trebalo 50 miliona evra za predizbornu kampanju". Cilj finansijske podrške je smena vlasti u Mađarskoj i osiguravanje pobede opozicione partije na izborima 12. aprila, što bi, nadaju se zagovornici, dovelo do formiranja "proukrajinske vlade".

Foto: Tanjug AP

Mađarski premijer Viktor Orban kaže da je novac korišćen za finansiranje opozicione stranke Tisa i njenog lidera Petera Mađara. Vlasti u Budimpešti više puta su optuživale Kijev za mešanje u parlamentarne izbore. Za TV "Tenjek", neimenovani agent, rekao je da "novac dolazi od novembra prošle godine".

- Obično su to bile novčanice od sto evra u vakuumskom pakovanju. Koliko znam, novac je stizao iz Italije preko Austrije u crnoj "najk" torbi - kazao je oficir, čije je lice bilo skriveno, a glas promenjen iz straha od ukrajinskih obaveštajnih službi.

Tim parama upravlja lično Zelenski. Tokom transfera, komunikacija se odvija putem onlajn-igre. Organizatori koriste specijalna vozila, opremljena nezavisnim sistemom veze koji mađarske obaveštajne službe ne mogu da nadziru. Takve transfere obično prate vojnici, zbog čega se u zadržanom vozilu i nalazio bivši ukrajinski general.

Bivši obaveštajac je, takođe, rekao da, kad Mađaru zatrebaju sredstva osim gotovine, davaoci pomoći ih prebacuju preko bankovnih računa i posebne aplikacije pod nazivom "Strajp", koja skriva pošiljaoca. Lane je partija Tisa dobila, navodno, između 200.000 i 300.000 evra od Ukrajine, preko Švajcarske.

Ovo je najnoviji primer mešanja u mađarske izbore. Dok su SAD naklonjene Orbanu, pa kao podrška u Budimpeštu stiže i potpredsednik Džej Di Vens, iz EU duvaju drugačiji vetrovi, koji nastoje da "skinu" Orbana sa vlasti, a favorizuju Mađara. Različiti obmanjujući sadržaji šire se po mrežama, što je poseban problem za EU, navodi Politiko. Brisel se obavezao da će se boriti protiv mešanja u izbore, ali neće intervenisati kad je reč o nacionalnom izjašnjavanju. EU se našla u nebranom grožđu, jer ako se uključi, rizikuju da Orbanu preda "municiju" za dugogodišnje tvrdnje da se Brisel meša u mađarsku demokratiju. U suprotnom, potkopaće se napori EU da, u skladu sa novim digitalnim pravilima, kontroliše manipulacije na mrežama.

Uhapšen i general

POČETKOM marta u Mađarskoj je uhapšeno sedam ukrajinskih državljana zbog sumnje na pranje novca. Među njima je i bivši general specijalnih službi koji je odgovarao za prevoz desetina miliona dolara, evra i zlatnih poluga iz Austrije.