ZELENSKI SLAO PARE MAđARU: Opozicona stranka Tisa, tražila 50 miliona za predizbornu kampanju

Ivana Stanojević

31. 03. 2026. u 14:10

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski, slao je, svake nedelje, po pet miliona evra u kešu mađarskoj opozicionoj stranci Tisa, tvrdi bivši ukrajinski obaveštajni oficir koji je prebegao u Budimpeštu. Novac je "bio namenjen lideru te partije Peteru Mađaru, kome je trebalo 50 miliona evra za predizbornu kampanju". Cilj finansijske podrške je smena vlasti u Mađarskoj i osiguravanje pobede opozicione partije na izborima 12. aprila, što bi, nadaju se zagovornici, dovelo do formiranja "proukrajinske vlade".

ЗЕЛЕНСКИ СЛАО ПАРЕ МАђАРУ: Опозицона странка Тиса, тражила 50 милиона за предизборну кампању

Mađarski premijer Viktor Orban kaže da je novac korišćen za finansiranje opozicione stranke Tisa i njenog lidera Petera Mađara. Vlasti u Budimpešti više puta su optuživale Kijev za mešanje u parlamentarne izbore. Za TV "Tenjek", neimenovani agent, rekao je da "novac dolazi od novembra prošle godine".

- Obično su to bile novčanice od sto evra u vakuumskom pakovanju. Koliko znam, novac je stizao iz Italije preko Austrije u crnoj "najk" torbi - kazao je oficir, čije je lice bilo skriveno, a glas promenjen iz straha od ukrajinskih obaveštajnih službi.

Tim parama upravlja lično Zelenski. Tokom transfera, komunikacija se odvija putem onlajn-igre. Organizatori koriste specijalna vozila, opremljena nezavisnim sistemom veze koji mađarske obaveštajne službe ne mogu da nadziru. Takve transfere obično prate vojnici, zbog čega se u zadržanom vozilu i nalazio bivši ukrajinski general.

Bivši obaveštajac je, takođe, rekao da, kad Mađaru zatrebaju sredstva osim gotovine, davaoci pomoći ih prebacuju preko bankovnih računa i posebne aplikacije pod nazivom "Strajp", koja skriva pošiljaoca. Lane je partija Tisa dobila, navodno, između 200.000 i 300.000 evra od Ukrajine, preko Švajcarske.

Ovo je najnoviji primer mešanja u mađarske izbore. Dok su SAD naklonjene Orbanu, pa kao podrška u Budimpeštu stiže i potpredsednik Džej Di Vens, iz EU duvaju drugačiji vetrovi, koji nastoje da "skinu" Orbana sa vlasti, a favorizuju Mađara. Različiti obmanjujući sadržaji šire se po mrežama, što je poseban problem za EU, navodi Politiko. Brisel se obavezao da će se boriti protiv mešanja u izbore, ali neće intervenisati kad je reč o nacionalnom izjašnjavanju. EU se našla u nebranom grožđu, jer ako se uključi, rizikuju da Orbanu preda "municiju" za dugogodišnje tvrdnje da se Brisel meša u mađarsku demokratiju. U suprotnom, potkopaće se napori EU da, u skladu sa novim digitalnim pravilima, kontroliše manipulacije na mrežama.

Uhapšen i general

POČETKOM marta u Mađarskoj je uhapšeno sedam ukrajinskih državljana zbog sumnje na pranje novca. Među njima je i bivši general specijalnih službi koji je odgovarao za prevoz desetina miliona dolara, evra i zlatnih poluga iz Austrije.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

