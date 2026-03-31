ZELENSKI SLAO PARE MAđARU: Opozicona stranka Tisa, tražila 50 miliona za predizbornu kampanju
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski, slao je, svake nedelje, po pet miliona evra u kešu mađarskoj opozicionoj stranci Tisa, tvrdi bivši ukrajinski obaveštajni oficir koji je prebegao u Budimpeštu. Novac je "bio namenjen lideru te partije Peteru Mađaru, kome je trebalo 50 miliona evra za predizbornu kampanju". Cilj finansijske podrške je smena vlasti u Mađarskoj i osiguravanje pobede opozicione partije na izborima 12. aprila, što bi, nadaju se zagovornici, dovelo do formiranja "proukrajinske vlade".
Mađarski premijer Viktor Orban kaže da je novac korišćen za finansiranje opozicione stranke Tisa i njenog lidera Petera Mađara. Vlasti u Budimpešti više puta su optuživale Kijev za mešanje u parlamentarne izbore. Za TV "Tenjek", neimenovani agent, rekao je da "novac dolazi od novembra prošle godine".
- Obično su to bile novčanice od sto evra u vakuumskom pakovanju. Koliko znam, novac je stizao iz Italije preko Austrije u crnoj "najk" torbi - kazao je oficir, čije je lice bilo skriveno, a glas promenjen iz straha od ukrajinskih obaveštajnih službi.
Tim parama upravlja lično Zelenski. Tokom transfera, komunikacija se odvija putem onlajn-igre. Organizatori koriste specijalna vozila, opremljena nezavisnim sistemom veze koji mađarske obaveštajne službe ne mogu da nadziru. Takve transfere obično prate vojnici, zbog čega se u zadržanom vozilu i nalazio bivši ukrajinski general.
Bivši obaveštajac je, takođe, rekao da, kad Mađaru zatrebaju sredstva osim gotovine, davaoci pomoći ih prebacuju preko bankovnih računa i posebne aplikacije pod nazivom "Strajp", koja skriva pošiljaoca. Lane je partija Tisa dobila, navodno, između 200.000 i 300.000 evra od Ukrajine, preko Švajcarske.
Ovo je najnoviji primer mešanja u mađarske izbore. Dok su SAD naklonjene Orbanu, pa kao podrška u Budimpeštu stiže i potpredsednik Džej Di Vens, iz EU duvaju drugačiji vetrovi, koji nastoje da "skinu" Orbana sa vlasti, a favorizuju Mađara. Različiti obmanjujući sadržaji šire se po mrežama, što je poseban problem za EU, navodi Politiko. Brisel se obavezao da će se boriti protiv mešanja u izbore, ali neće intervenisati kad je reč o nacionalnom izjašnjavanju. EU se našla u nebranom grožđu, jer ako se uključi, rizikuju da Orbanu preda "municiju" za dugogodišnje tvrdnje da se Brisel meša u mađarsku demokratiju. U suprotnom, potkopaće se napori EU da, u skladu sa novim digitalnim pravilima, kontroliše manipulacije na mrežama.
Uhapšen i general
POČETKOM marta u Mađarskoj je uhapšeno sedam ukrajinskih državljana zbog sumnje na pranje novca. Među njima je i bivši general specijalnih službi koji je odgovarao za prevoz desetina miliona dolara, evra i zlatnih poluga iz Austrije.
"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
