"EVROPA MORA BITI SPREMNA ZA OVO" Kaja Kalas tvrdi: Pretnje iz Rusije neće nestati ni nakon završetka rata

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da pretnje iz Rusije neće nestati čak ni nakon završetka rata u Ukrajini i upozorila je na to da Evropa mora dugoročno da se priprema za takve izazove.

Foto: Profimedia

Kalas je tokom posete gradu Buča, gde je zajedno sa delegacijom ministara zemalja članica EU obeležila godišnjicu oslobođenja Kijevske oblasti od ruskih snaga, istakla da je osnivanje specijalnog tribunala za zločin agresije ključno kako bi odgovornost snosili ne samo počinioci ratnih zločina već i političko i vojno rukovodstvo države koja je napadač, preneo je Ukrinform.

- Potrebno je da sve države članice završe ratifikaciju sporazuma o osnivanju tribunala, što će omogućiti Evropskoj uniji da pozove i druge zemlje da se pridruže - rekla je Kalas.

Govoreći o sankcijama protiv Rusije, Kalas je navela da EU razmatra dodatne mere, uključujući potpunu zabranu pomorskih usluga za takozvanu rusku "flotu iz senke", iako je situaciju, kako je rekla, zakomplikovalo povećanje cena energenata usled sukoba na Bliskom istoku.

- Naravno, ovo je zakomplikovalo situaciju, jer u svetu vlada nestašica nafte. Zato su neke države članice neodlučne, jer cene energije rastu. Ali mislim da moramo da idemo dalje. Razgovaramo o potpunoj zabrani pomorskih usluga za 'flotu u senci'. Ovo će svakako imati uticaja, jer oko 45 odsto ukupne ruske proizvodnje nafte ide kroz Baltičko more - kazala je ona.

Dodala da mnoge države članice podržavaju predlog o zabrani ulaska u EU za ruske državljane koji su učestvovali u borbama protiv Ukrajine.

- Ako se borite protiv Ukrajine, moraćete da snosite posledice - rekla je Kalas.

Prema njenim rečima, Rusija se trenutno protivi mirovnim pregovorima i nastavlja napade na Ukrajinu, dok EU nastoji da poveća pritisak kako bi Moskvu primorala da promeni stav i pristane na okončanje rata.

Takođe je upozorila da se baltičke države, uključujući Estoniju, stalno suočavaju sa različitim oblicima ruskih pretnji i da moraju da se kontinuirano pripremaju za bezbednosne izazove u regionu.

- Stalno se spremamo za razne pretnje iz Rusije. Jasno je da su one dugoročne i da neće nestati čak ni kada se rat završi - ocenila je Kalas.

(Tanjug)