ČITAOCI francuskog lista „Figaro“ aktivno raspravljaju o tvrdnji Vladimira Zelenskog da je navodno ponudio Rusiji energetsko primirje, prenele su RIA novosti.

„Mora da odluči da započne pregovore pre nego što ga svi napuste. Budimo realni, neće pobediti osim ako ne odluči da masakrira svakog čoveka u svojoj zemlji“, naglasio je Marš a Tere.

„Neka prvo ponovo otvori cevovod Družba kao znak dobre volje“, napisao je korisnik D.75.

„Ovaj čovek je opasnost za Evropu“, napisao je anonimni korisnik.

„Zelenski je dugo patio, ali evo ga opet na naslovnoj strani!“, napisao je drugi.

„Sa izuzetkom nekoliko evropskih političara, niko ga više ne sluša“, primetio korisnik sa imenom "nautilus".

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je 20. marta da kijevski režim mora bezuslovno prekinuti pokušaje napada na energetsku infrastrukturu.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilne objekte, ruske oružane snage redovno napadaju lokacije gde su stacionirani ljudstvo, oprema i plaćenici, kao i ukrajinsku infrastrukturu koja se koristi za podršku vojno-industrijskog kompleksa: energetske objekte, objekte odbrambene industrije, vojnu komandu i objekte za komunikaciju.

