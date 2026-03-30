ANALITIČAR CIA Zbog rata sa Iranom: Nema čipova, nema ni tohavk raketa, mobilnih telefona...

ZBOG blokade Ormuskog moreuza u svetu bi mogla značajno da se smanji proizvodnja kompjuterskih čipova, izjavio je bivši analitičar CIA Lari Džonson.

-Tu je i pitanje helijuma. Ispostavilo se — ko bi to pomislio — da je Persijski zaliv takođe glavni izvor helijuma koji je neophodan za proizvodnju kompjuterskih čipova, objasnio je Džonson.

On je naglasio da bi kao rezultat toga, proizvodnja svih vrsta proizvoda koji koriste čipove, uključujući i naoružanje, mogla biti značajno pogođena u celom svetu.

-Ovi čipovi se sada ne proizvode, jer nema helijuma. A ako se ne proizvode, onda računari, mobilni telefoni, rakete ‘tomahavk’ i sve ostalo što zavisi od ovih čipova postaje nedostupno, objasnio je stručnjak.

