ANALITIČAR CIA Zbog rata sa Iranom: Nema čipova, nema ni tohavk raketa, mobilnih telefona...
ZBOG blokade Ormuskog moreuza u svetu bi mogla značajno da se smanji proizvodnja kompjuterskih čipova, izjavio je bivši analitičar CIA Lari Džonson.
-Tu je i pitanje helijuma. Ispostavilo se — ko bi to pomislio — da je Persijski zaliv takođe glavni izvor helijuma koji je neophodan za proizvodnju kompjuterskih čipova, objasnio je Džonson.
On je naglasio da bi kao rezultat toga, proizvodnja svih vrsta proizvoda koji koriste čipove, uključujući i naoružanje, mogla biti značajno pogođena u celom svetu.
-Ovi čipovi se sada ne proizvode, jer nema helijuma. A ako se ne proizvode, onda računari, mobilni telefoni, rakete ‘tomahavk’ i sve ostalo što zavisi od ovih čipova postaje nedostupno, objasnio je stručnjak.
Preporučujemo
CIA TO NAZIVA STRATEŠKOM ROBOM: Šta je najvrednija roba na Bliskom istoku, a da nije nafta
08. 03. 2026. u 18:11
ŠTA ZNAČI ULAZAK HUTA U IRANSKI RAT Analitičari: Sukob dobija na opasnoj dinamici
30. 03. 2026. u 16:11
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
