SAVEZNICI TRAŽILI OD UKRAJINE DA SMANJI UDARE NA RUSIJU: Zelenski otkrio uslov za obustavu napada

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su saveznici zatražili od Ukrajine da smanji napade na rusku energetsku infrastrukturu usred globalne krize sa gorivom.

Zelenski je, govoreći nakon posete nizu zalivskih zemalja, preneo poruku koju je dobio.

- Primili smo poruke od nekih naših partnera koji traže da smanjimo uzvratne udare na ruski naftni i energetski sektor - rekao je.

U glasovnoj poruci novinarima pojasnio je i ukrajinski uslov.

- Ako Rusija prestane da napada našu energetsku infrastrukturu, mi ćemo prestati da napadamo njihovu - kazao je.

Nije precizirao na koje zemlje misli, ali Sjedinjene Američke Države ublažile su neke od sankcija nametnutih ruskoj nafti kao odgovor na rastuće cene energenata izazvane ratom u Iranu.

Izjava Zelenskog dolazi nakon niza ukrajinskih dalekometnih napada na ruski energetski sektor, posebno na ključni terminal za izvoz nafte u luci Ust-Luga u blizini Sankt Peterburga.

Ukrajinski predsednik obratio se medijima nakon posete Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Jordanu. Njegova turneja po Bliskom istoku time je završena i on se vraća u Kijev.