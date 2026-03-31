Svet

SAVEZNICI TRAŽILI OD UKRAJINE DA SMANJI UDARE NA RUSIJU: Zelenski otkrio uslov za obustavu napada

Новости онлине

31. 03. 2026. u 07:00

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su saveznici zatražili od Ukrajine da smanji napade na rusku energetsku infrastrukturu usred globalne krize sa gorivom.

Foto: Profimedia

Zelenski je, govoreći nakon posete nizu zalivskih zemalja, preneo poruku koju je dobio.

- Primili smo poruke od nekih naših partnera koji traže da smanjimo uzvratne udare na ruski naftni i energetski sektor - rekao je.

U glasovnoj poruci novinarima pojasnio je i ukrajinski uslov. 

- Ako Rusija prestane da napada našu energetsku infrastrukturu, mi ćemo prestati da napadamo njihovu - kazao je.

Nije precizirao na koje zemlje misli, ali Sjedinjene Američke Države ublažile su neke od sankcija nametnutih ruskoj nafti kao odgovor na rastuće cene energenata izazvane ratom u Iranu.

Izjava Zelenskog dolazi nakon niza ukrajinskih dalekometnih napada na ruski energetski sektor, posebno na ključni terminal za izvoz nafte u luci Ust-Luga u blizini Sankt Peterburga.

Ukrajinski predsednik obratio se medijima nakon posete Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Jordanu. Njegova turneja po Bliskom istoku time je završena i on se vraća u Kijev.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
