UZROKUJETE RAZARANJE I PATNJU: Rusija pozvala na prekid sukoba na Bliskom istoku
RUSIJA poziva na hitan prekid borbenih dejstava na Bliskom istoku, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na video-konferenciji sa ministrima spoljnih poslova Saveta za saradnju zemalja Persijskog zaliva.
„Održana je detaljna razmena mišljenja u kolektivnom formatu u vezi sa neviđenom eskalacijom vojno-političke situacije u regionu Persijskog zaliva, koja traje već više od mesec dana. Lavrov je naglasio da je rešenje sukoba, čiji je osnovni uzrok neisprovocirana i besmislena agresija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, moguće isključivo političko-diplomatskim sredstvima, uz puno uvažavanje legitimnih interesa svih država regiona. Rusija poziva na hitan prekid borbenih dejstava koja uzrokuju razaranja i patnju civilnom stanovništvu“, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
U saopštenju se dodaje da je ruski ministar napomenuo da je neprihvatljivo da zemlje Persijskog zaliva budu uvučene u tuđi rat, kao i da su neprihvatljivi „napadi na njihovu civilnu infrastrukturu, uključujući energetske i druge vitalne objekte“.
Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.
(Sputnjik)
