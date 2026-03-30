ŠEZDESETDVOGODIŠNJAK OPTUŽEN DA JE SILOVAO I PODVODIO SUPRUGU: U dogovori sa njim je napastvovalo 120 muškaraca
ŠVEDSKO tužilaštvo podiglo je danas optužnicu protiv 62-godišnjeg muškarca zbog teškog podvođenja, nasilja i više silovanja, nakon što je, kako se sumnja, godinama prodavao seksualne usluge svoje supruge muškarcima na severu zemlje.
Kako se navodi, s njim u dogovoru, 120 "klijenata" je koristilo seksualne usluge njegove supruge. Muškarac je uhapšen krajem oktobra po prijavi supruge i od tada se nalazi u pritvoru.
Prema optužnici, on je, navodi Juronjuz, duži vremenski period finansijski profitirao prisiljavajući ženu "da učestvuje i pristaje na seksualne radnje". U optužnici se navodi i da je optuženi postavljao oglase na internetu, ugovarao susrete, nadzirao žrtvu i primoravao je da izvodi seksualne radnje uživo i onlajn kako bi privukla veći broj klijenata.
Osumnjičeni muškarac se tereti se i za nasilje i pretnje, uz iskorišćavanje njenog straha i zavisnosti od droge, što je tužilaštvo okarakterisalo kao "nemilosrdnu eksploataciju". U optužnici su navedene i brojne pretnje upućene oštećenoj, uključujući upozorenja o "puštanju čudovišta".
Tužiteljka Ida Aneršted izjavila je ranije da je identifikovano oko 120 osoba osumnjičenih za kupovinu seksualnih usluga. Krivična dela, prema navodima tužilaštva, počinjena su u periodu od avgusta 2022. do oktobra 2025. godine. Optuženi negira krivicu, a pored teškog podvođenja tereti se i za osam silovanja, četiri pokušaja silovanja i četiri slučaja nasilja.
Prema navodima javnog servisa SVT, optuženi je ranije bio visoko rangirani član motociklističke grupe Hells Angels, a početak suđenja preliminarno je zakazan za 13. april.
(Tanjug)
