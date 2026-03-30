PRODUŽENE SANKCIJE EU IRANU DO APRILA 2027. Obrazloženje - Odgovor na kršenja ljudskih prava u toj zemlji
SAVET Evropske unije produžio je danas restriktivne mere Evropske unije Iranu do 13. aprila 2027. godine, kao odgovor na kršenja ljudskih prava u toj zemlji.
"Ove mere se sastoje od zabrane putovanja i zamrzavanja imovine, kao i zabrane izvoza u Iran opreme koja bi mogla biti korištena za unutrašnju represiju i opreme za praćenje telekomunikacija. Pored toga, građanima i kompanijama EU je zabranjeno da stavljaju na raspolaganje sredstva pojedincima i entitetima sa spiska", navodi se u saopštenju Saveta.
Kako se navodi, na spisku sankcionisanih su 262 pojedinca i 53 entiteta. EU je prvi put uvela sankcije Iranu 2011, a od tada ga produžava na godišnjem nivou. Od 2022. godine, EU je drastično povećala restriktivne mere, usvajajući više paketa sankcija.
Visoka predstavnica Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas je početkom ove godije u ime EU osudila upotrebu nasilja, proizvoljno pritvaranje i taktike zastrašivanja snaga bezbednosti protiv demonstranata u Iranu.
"EU snažno podržava fundamentalne težnje naroda Irana za budućnost u kojoj se njihova univerzalna ljudska prava i osnovne slobode u potpunosti poštuju, štite i ispunjavaju", navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
