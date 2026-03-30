KRIO SMRT SESTRE I MAJKE TRI MESECA: Pronađena tela u užasnom stanju - Muškarac priznao zašto je to uradio

TELA dve žene, stare 91 i 56 godina, pronađena su u fazi raspadanja u stanu u grčkom mestu Zografu, a za njihovu smrt osumnjičen je muškarac (54), sin i brat žrtvi.

On je nakon ispitivanja uhapšen zbog sumnje na ubistva.

Prema njegovim tvrdnjama, sestra je prva preminula pre oko tri meseca od posledica raka. On navodi da je, ne želeći da se sazna za njenu smrt, njeno telo smestio u sobu sa njihovom majkom, koja je, kako kaže, preminula dva dana kasnije.

Pokušavajući da opravda to što nije prijavio smrt, on je tokom ispitivanja u policiji izjavio da se plašio da bi mogao da izgubi kuću u kojoj su živeli.

Ipak, ove tvrdnje nisu ubedile nadležnog tužioca, koji je naložio njegovo hapšenje.

Muškarac tvrdi da su obe žene preminule pre tri meseca, što se poklapa sa izjavama rođaka. Preliminarna procena mrtvozornika ukazuje na to da su tela, u prostoriji u kojoj su pronađena, bila najmanje mesec dana.

Slučaj je otkriven nakon što su rođaci prijavili nestanak dve žene policiji u četvrtak, 26. marta. Rođaci su izjavili da se boje da bi sin, odnosno brat žrtvi mogao da im uradi nešto loše.

Policija je u subotu pokušala da uđe u stan koji su rođaci naveli, ali niko nije otvorio vrata. Dan kasnije, u nedelju, osumnjičeni je otvorio vrata, ali u početku nije dozvolio policajcima da uđu, tvrdeći da dve žene žive na drugoj adresi.

Nakon što je policija proverila adresu koju je naveo i utvrdila da su njegove tvrdnje netačne, vratili su se u stan.

Prilikom pretresa, sve prostorije bile su u uobičajenom stanju, osim jedne, čija su vrata bila zapečaćena.

Po nalogu tužioca, policija je ušla u zapečaćenu prostoriju, gde su pronađena tela dve žene u uznapredovalom stanju raspadanja.

