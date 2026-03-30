GLOBALNA RECESIJA IZA ćOŠKA: Finski predsednik upozorava da svet korača ka rkizi težoj nego za vreme korone

FINSKI predsednik Aleksander Stub je, u ekskluzivnom intervjuu za "Politiko", istakao kako bi sukob u Iranu mogao da izazove "globalnu recesiju" sa posledicama težim od onih koje je svojevremeno donela pandemija koronavirusa. On ocenjuje da su mirovni pregovori o Ukrajini zaustavljeni, a sukobi besne u Evropi i na Bliskom istoku. Stub to još ne želi da nazove trećim svetskim ratom, ali dodaje da smo na samoj ivici.

- Sada smo na pragu globalne recesija koju sami sebi pravimo. To pokazuje šta se dešava kada deluješ izvan okvira međunarodnih pravila i normi - rekao je Stub. Rat na Bliskom istoku već je pokazao koliko su zemlje i lanci snabdevanja povezani sa energetskim tržištima i geopolitikom.

- Sve je povezano sa svim, cena nafte sa cenom gasa, sa cenom hrane, sa cenom đubriva, sa cenom lekova i tako dalje - rekao je Stub. - Politika "Amerika na prvom mestu", neće funkcionisati. Ono što sada vidimo jeste propadanje međunarodnih institucija i pravila upravo u vreme kada su nam potrebni više nego ikada, za rešavanje sukoba, klimatskih promena, etičkih pitanja veštačke inteligencije ili biotehnologije, razvoja. Neki stvaraju iluziju da možemo živeti u svetu sa nacionalnim granicama i da nismo međusobno zavisni, a ništa nije dalje od istine, što vidimo i u Ormuskom moreuzu. Svi smo pogođeni, barem na benzinskoj pumpi.

Stub je predvideo da će američki lider Donald Tramp "velikom batinom" udariti na ruskog predsednika Vladimira Putina, još dok su mnogi sumnjali. Nekoliko sedmica kasnije uvedene su oštre sankcije na izvoz ruske nafte. Ali sada ih je Tramp ublažio da smanji uticaj rata u Iranu na cene goriva, čime je pružio spas ruskoj ekonomiji tokom invazije na Ukrajinu. Stub se sada pita hoće li Tramp izgubiti interes i odustati od obećanja da okonča rat u Ukrajini?

- Rat u Iranu uzima mnogo prostora Ukrajini. Čini mi se da su mirovni pregovori sada na čekanju - rekao je Stub. - Možda zvuči grubo, ali Iran nije moj rat. Ukrajina je moj rat.

Ipak, sukobi su već povezani, Rusija pomaže Iranu da identifikuje američke ciljeve, dok koristi iranske dronove za napade na Ukrajinu.

- Govoriti o svetskom ratu je krupna stvar, verovatno prevelika za ljudski um u ovom trenutku - veli on. - Posle Hladnog rata mnogi sukobi su bili lokalni. Sada vidimo eskalaciju u regionalne ratove. Moramo raditi non-stop da ih deeskaliramo i sprečimo širenje. Problem je u tome što, kada nema međunarodnih pravila, sukobi uvek vrebaju.

Stub vidi priliku da Ukrajina stekne nove saveznike u Zalivu i SAD nudeći stručnost u odbrani od dronova. On ne smatra da bi Evropa trebalo da se meša u rat u Iranu, ali eventualno se može razgovarati o pomoći u Ormuskom moreuzu.

Dimitrijev: Evropa pred blokadama u snabdevanju energijom

EVROPA se suočava sa blokadama u snabdevanju energijom i zatražiće isporuku ruskih energenata u roku od mesec dana, rekao je specijalni predstavnik Kremlja za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dimitrijev. U stvari, ljudi u Evropi u početku nisu razumeli sve posledice energetskog zaključavanja koje će nastati. A sada verujemo da će doći do direktnog zaključavanja u snabdevanju energijom i da će biti nestašice goriva za automobile, izjavio je on za TV Rusija 1. Zato će Evropa u roku od mesec dana moliti za zalihe ruskih energetskih resursa, prenosi Interfaks.