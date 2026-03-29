CRVENI ALARM U KATALONIJI: Šestoro povređeno, zatvoreni putevi (FOTO/VIDEO)
OLUJNI vetar koji je danas pogodio Kataloniju, a koji će se intenzivirati u narednim satima, doveo je do rušenja krovova, šest povređenih, prekida saobraćaja na više puteva i obustave železničkog saobraćaja, saopštila je lokalna služba civilne zaštite.
Španska meteorološka agencija (Aemet) proglasila je crveni alarm zbog olujnog vetra u oblasti Đirone i Barselone, dok je Katalonska civilna zaštita poslala upozorenja mobilnim telefonima stanovnika šest regiona, moleći za smanjenje kretanja i aktivnosti na otvorenom.
Ova organizacija je takođe aktivirala svoj VENTCAT plan za vanredne situacije i PROCICAT plan zaštite u fazi pripravnosti zbog upozorenja na uzburkano more na Kosta Bravi (Đirona) i sneg na severnim padinama Pirineja.
Najjači udari vetra zabeleženi su u Portbuu (168,5 km/h) u okolini Đirone, zatim u svetilištu Kveralt (154,4 km/h) i kod akumulacionog jezera Darnijus-Boadela (Đirona) (135,4 km/h).
Vetar je obarao krovove i grane drveća, a povređeni su muškarac u kampu u Kastel-Platja d’Arou i dve žene u Blanesu i Kalonđe, dok su tri osobe povređene u kampu Sant Llorenç de Montgai u Leridi.
Dvoje povređenih su deca, a svi su zbrinuti u bolnici u Ljeidi. Vetar je oštetio i saobraćajnice, pa je zatvoreno šest lokalnih puteva u provinciji Đirona, dok je zbog snega obustavljen saobraćaj za kamione na pojedinim deonicama.
Železnički saobraćaj između Vik i Ripola i između Figueresa i Portboua takođe je obustavljen, saopštila je španska železnička kompanija Renfe.
Meteorolozi su upozorili da će na severnoj obali Katalonije visina talasa premašiti dva i po metra, dok se u Pirinejima očekuje do 30 centimetara snega, što u kombinaciji sa vetrom može da izazove mećave.
Ovo je drugi snažan olujni vetar koji je pogodio Kataloniju u poslednjih 15 dana, a prethodni je takođe izazvao štetu i povrede u istim područjima.
Gradska uprava Đirone aktivirala je plan vanrednih situacija zbog vetra, zatvoreni su parkovi i vrtovi, a otkazane su sve aktivnosti na otvorenom.
Komentari (0)