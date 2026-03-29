CRVENI ALARM U KATALONIJI: Šestoro povređeno, zatvoreni putevi (FOTO/VIDEO)

OLUJNI vetar koji je danas pogodio Kataloniju, a koji će se intenzivirati u narednim satima, doveo je do rušenja krovova, šest povređenih, prekida saobraćaja na više puteva i obustave železničkog saobraćaja, saopštila je lokalna služba civilne zaštite.

Španska meteorološka agencija (Aemet) proglasila je crveni alarm zbog olujnog vetra u oblasti Đirone i Barselone, dok je Katalonska civilna zaštita poslala upozorenja mobilnim telefonima stanovnika šest regiona, moleći za smanjenje kretanja i aktivnosti na otvorenom.

Ova organizacija je takođe aktivirala svoj VENTCAT plan za vanredne situacije i PROCICAT plan zaštite u fazi pripravnosti zbog upozorenja na uzburkano more na Kosta Bravi (Đirona) i sneg na severnim padinama Pirineja.

Najjači udari vetra zabeleženi su u Portbuu (168,5 km/h) u okolini Đirone, zatim u svetilištu Kveralt (154,4 km/h) i kod akumulacionog jezera Darnijus-Boadela (Đirona) (135,4 km/h).

🟠 Protecció Civil de la Generalitat manté activat en alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), després que en la darrera actualització de les previsions meteorològiques s’hagi incrementat el grau de perill.#VENTCAT #lespreses pic.twitter.com/EokTjkQCOh — Ajuntament de les Preses (@lespreses_cat) March 29, 2026

Vetar je obarao krovove i grane drveća, a povređeni su muškarac u kampu u Kastel-Platja d’Arou i dve žene u Blanesu i Kalonđe, dok su tri osobe povređene u kampu Sant Llorenç de Montgai u Leridi.

El vent ha fet caure un arbre als jardins de Juli Garreta a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà https://t.co/UR32IkIDzS pic.twitter.com/XLRnt0dhcO — 3CatInfo (@3CatInfo) March 29, 2026

Dvoje povređenih su deca, a svi su zbrinuti u bolnici u Ljeidi. Vetar je oštetio i saobraćajnice, pa je zatvoreno šest lokalnih puteva u provinciji Đirona, dok je zbog snega obustavljen saobraćaj za kamione na pojedinim deonicama.

Avís per vent: més de 500 avisos als Bombers fins a les 13.00.



D'aquests, 381 provenen de les comarques de Girona https://t.co/UR32IkIDzS pic.twitter.com/JCbydrYqhP — 3CatInfo (@3CatInfo) March 29, 2026

Železnički saobraćaj između Vik i Ripola i između Figueresa i Portboua takođe je obustavljen, saopštila je španska železnička kompanija Renfe.

Meteorolozi su upozorili da će na severnoj obali Katalonije visina talasa premašiti dva i po metra, dok se u Pirinejima očekuje do 30 centimetara snega, što u kombinaciji sa vetrom može da izazove mećave.

Ovo je drugi snažan olujni vetar koji je pogodio Kataloniju u poslednjih 15 dana, a prethodni je takođe izazvao štetu i povrede u istim područjima.

Gradska uprava Đirone aktivirala je plan vanrednih situacija zbog vetra, zatvoreni su parkovi i vrtovi, a otkazane su sve aktivnosti na otvorenom.