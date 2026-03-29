RAJNMETAL SE POSIPA PEPELOM: Od „lego dronova“ do „inspiracije i inovativnosti“ ukrajinske vojne industrije
NEMAČKA kompanija Rajnmetal saopštila je danas da ima "najveće poštovanje" prema odbrambenim naporima Ukrajine, nakon kritika na račun izjava njenog direktora o upotrebi ukrajinskih dronova u ratu sa Rusijom.
Kompanija Rajnmetal navela je da Ukrajinci daju "nemerljiv doprinos" sopstvenoj odbrani, ističući da se bore "veoma efikasno i sa ograničenim resursima", navodi Blumberg.
Rajnmetal je u novom saopštenju naglasio da su "inovativnost i borbeni duh ukrajinskog naroda inspiracija", dodajući da ta kompanija nastavlja da pruža podršku Ukrajini.
Reakcija kompanije usledila je nakon što je izvršni direktor Armin Paperger u intervjuu za magazin "Atlantik" umanjio značaj ukrajinske upotrebe dronova, rekavši da je to "kao igranje lego kockama".
On je tada ocenio da ukrajinska tehnologija dronova nije na nivou razvoja kompanija poput američkih proizvođača naoružanja, kao i samog Rajnmetala, dodajući da su najveći proizvođači dronova u Ukrajini "domaćice sa 3D štampačima u kuhinji", što, kako je naveo, "nije inovacija".
Izjave su izazvale brojne kritike, uključujući reakciju savetnika ukrajinskog predsednika Oleksandra Kamišina, koji je na društvenim mrežama poručio da su ti dronovi uništili više od 11.000 ruskih tenkova i da ukrajinske žene "zaslužuju poštovanje".
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)